Priuštivi najam: najmoprimaca gotovo četiri puta više nego stanova

APN je odobrio 1098 zahtjeva za priuštivi najam, dok je trenutačno raspoloživo 275 privatnih nekretnina i osam obnovljenih državnih stanova.

Iako se najavljivalo da bi u APN-ov program priuštivog najma, koji uključuje stanove privatnih vlasnika, moglo ući oko tisuću stanova, na kraju ih je, sudeći prema najnovijem priopćenju, trenutačno raspoloživo manje od 300.

Naime, APN navodi da nakon provedenog javnog poziva za vlasnike nekretnina praznih dvije godine trenutačno na raspolaganju ima 275 nekretnina privatnih vlasnika. U program priuštivog najma uključit će se i obnovljeni državni stanovi, no zasad ih je samo osam - pet u Puli i tri u Zadru.

Ta je brojka posebno zanimljiva jer je APN ranije komunicirao znatno veću ponudu. U svibnju je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo da je na javni poziv vlasnika pristiglo 958 prijava, odnosno 960 nekretnina, no pokazalo se ih je 435 dostupno.

Pri otvaranju poziva za najmoprimce u travnju bilo je navedeno da je na javnom pozivu dostupno 385 nekretnina iz 105 jedinica lokalne samouprave. Sadašnji podatak o 275 privatnih nekretnina pokazuje da na jednu raspoloživu nekretninu dolaze gotovo četiri odobrena zahtjeva.

Prijavili se a imaju stan

APN je objavio i listu reda prvenstva za priuštivi najam. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca, koji su se na javni poziv mogli prijavljivati od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, a 202 ih je odbijeno.

Među razlozima odbijanja prednjače podnositelji zahtjeva koji nisu u roku dostavili dopunu dokumentacije, njih 104, te oni koji nemaju dovoljne mjesečne prihode za plaćanje priuštive najamnine, njih 76. Na listi odbijenih je i 12 osoba koje imaju odgovarajuću nekretninu te deset protiv kojih se vodi kazneni postupak.

Liste reda prvenstva napravljene su na temelju bodova koje je svaki pojedini najmoprimac prikupio. Bodovi su se, prema Programu priuštivog najma, mogli ostvariti u deset kategorija: prihodi najmoprimca i članova njegove uže obitelji, broja članova uže obitelji najmoprimca, broj djece predškolske dobi i djece na redovitom školovanju, životna dob najmoprimca, stručna spreme najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca i/ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca, potreba za deficitarnim zanimanjima na području jedinice lokalne samouprave.

Uz to, u slučaju da su najmoprimci ostvarili isti broj bodova, prednost su mogli ostvariti hrvatski branitelji, djeca branitelja, djeca ili bračni drugovi poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja, djeca umrlih hrvatskih vojnih invalida, djeca umrlih dragovoljaca itd.

Spajanje najmoprimaca i nekretnina

Podnositelji zahtjeva imaju rok od osam dana za prigovor koji se šalje APN-u isključivo elektroničkim putem, nakon čega će APN objaviti i konačnu listu reda prvenstva te pristupiti procesu spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina za najam.

Program priuštivog najma zamišljen je kao model aktiviranja praznih stanova i kuća, pri čemu vlasnici privatnih nekretnina nakon potpisivanja ugovora 60 posto iznosa višegodišnje najamnine dobivaju odmah, a preostalih 40 posto nakon proteka polovice ugovornog razdoblja. Najmoprimcima najamnina i režije ne bi smjele prelaziti 30 posto mjesečnih prihoda kućanstva.

U priopćenju APN-a se navodi da Državne nekretnine trenutno provode i obnovu ukupno 329 državnih stanova namijenjenih smještaju zaštićenih najmoprimaca i programu priuštivog najma. Stanovi se nalaze u pedesetak gradova diljem Hrvatske, pri čemu je njihov najveći broj u Zagrebu, Osijeku i Rijeci.

Od ukupno 329 stanova, njih 99 već je uređeno, na 42 su u tijeku radovi obnove, dok se za preostalih 188 stanova provode postupci projektiranja ili nabave izvođača radova.