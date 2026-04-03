Živa voda: Lider na tržištu vode u bidonima ulazi u zrelu fazu razvoja

3. travnja 2026.
Živa voda d.o.o.
foto Ratko Mavar
Manuela Tašler
Nakon razdoblja prilično visokog rasta prihoda u posljednjih nekoliko godina primarni je cilj, navodi direktor prodaje Dražen Ćurić, dodatno učvrstiti tržišnu poziciju

Talijanski list La Gazzetta dello Sport nedavno je objavio intervju s nekadašnjim hrvatskim nogometnim reprezentativcem Darijem Šimićem u kojem je, onako uzgred, Šimić spomenuo da njegova obitelj drži 70 posto tržišta velikih boca za vodu u Hrvatskoj. Budući da nas je taj podatak iznenadio, zatražili smo potvrdu tog navoda u tvrtki Živa voda u vlasništvu Šimićeve obitelji.

– Navod iz intervjua gospodina Darija Šimića u talijanskom listu pogrešno je prenesen te je izvučen iz konteksta. Svakako jesmo lider na tržištu kada je riječ o proizvodnji i distribuciji vode u bocama od 18,9 litara, ali ne raspolažemo egzaktnim podacima o tržišnom udjelu temeljenima na istraživanjima agencija. Sigurno možemo reći da navedenih 70 posto nije točno – odgovoreno nam je.

Skokoviti rast prihoda

Kao i u slučaju mnogih drugih tržišnih niša, nažalost, tržišni udjeli u prodaji vode u bidonima (boca zapremine 18,9 litara) u Hrvatskoj nikome nisu zanimljivi za ozbiljnu analizu. Nećemo se upuštati u proizvoljnu procjenu koliki je stvarni tržišni udjel Šimićeve tvrtke, ali prema svemu sudeći nema razloga sumnjati u to da Živa voda sa svojim brendom Aquaviva doista jest lider u tom segmentu.

Tvrtka Živa voda osnovana je 2002. godine. Začetnik i financijer ideje o pokretanju brenda Aquaviva je Dario Šimić, koji je i stvarni vlasnik tvrtke i pravi ambasador brenda, ali njegovo ime se uza Živu vodu u Sudskom registru nigdje ne spominje. Kao osnivačica Žive vode i jedina formalna vlasnica, a ujedno i direktorica tvrtke još od njezina osnutka navedena je Matija Šimić. Uz nju, u posljednjih pet godina, kao glavni operativac u tvrtki je direktor prodaje Dražen Ćurić, koji je u Živu vodu došao prije pet godina s pozicije direktora Velinca, tvrtke koja se bavi proizvodnjom uredskog namještaja.

Otkako je Ćurić preuzeo prodaju u Živoj vodi, u razdoblju između 2021. do 2025. godine prihod tvrtke gotovo se udvostručio te je dosegao 8,1 milijun eura. Još bržim tempom rasla je i dobit tvrtke, s 253 tisuće eura u 2021. godini na 723 tisuće eura u 2025. godini, s tim da su prethodne tri godine prema ostvarenoj dobiti bile nešto uspješnije nego prošla godina. Iako tvrtka u svojoj ponudi ima i asortiman dodatne opreme (plastične i papirnate čaše, ručna pumpa za vodu, plastične boce), najveći dio svojih prihoda ostvaruje na bidonima, po čemu se razlikuje od konkurencije prisutne na hrvatskom tržištu.

#Živa Voda#Aquaviva#Tržište Vode#Dario Šimić#Flaširana Voda#Bidoni#Atlantic Grupa#Dražen ćurić#Matija šimić
