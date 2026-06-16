Kineski sedan D segmenta dolazi s REEV arhitekturom, rekordnom aerodinamikom i svom opremom u standardu, sve za 32.990 eura

Je li to Peugeot ili je možda Porsche, pitanja su koja se najčešće mogla čuti od znatiželjnika koji su se tijekom našeg testa od tjedna dana susreli s ovim automobilom. Iako se na prvu lako zabuniti pa je moguće letimičnim pogledom zamijeniti Forthing S7 sa nekom drugom markom automobila, na drugu ta zabuna nestaje i ispred vas ostaje Forthing S7 REEV, kineski sedan koji mijenja pravila igre. Lijep, zakrivljen i aerodinamičan, u zelenoj boji koju smo imali na testu, ovaj 'kinez' odiše luksuzom koji se za novce za koje se prodaje, teško ili nikako ne nalazi.

Kineski automobili odavno nisu ono što su bili. Generacija modela koja dolazi na europska tržišta u posljednjih nekoliko godina nosi sa sobom tehnologiju i ambicije koje su do nedavno bile rezervirane za etablirane premium marke. Forthing S7 REEV najnoviji je primjer te tendencije, petovratni sedan D segmenta koji dolazi s arhitekturom pogona kakvu Europa tek upoznaje, aerodinamičkim rekordima i cijenom koja će mnoge natjerati da preispitaju pretpostavke o tome što za otprilike 33 tisuće eura možete kupiti.

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Što je zapravo REEV

Kad Auto Hrvatska govori o REEV arhitekturi, ne radi se o marketinškoj izmišljotini. Range Extended Electric Vehicle suštinski je drukčiji pristup od onoga što većina vozača poznaje pod pojmom plug-in hibrid. A razlika nije kozmetička, ona mijenja cijeli odnos između vozača i vozila.

U klasičnom PHEV-u benzinski motor može, ovisno o uvjetima, direktno pogoniti kotače. To znači da vozač ponekad vozi električno, ponekad benzinski, a ponekad oboje istovremeno, i da taj prijelaz nije uvijek transparentan. U S7 REEV-u situacija je fundamentalno drukčija, benzinski motor, 1,5-litreni atmosferski agregat snage 105 konjskih snaga nikada ne pogoni kotače. Njegova jedina uloga je generiranje električne energije, a kotače uvijek pokreće električni motor snage 154 kW i 310 Nm okretnog momenta, smješten na stražnjoj osovini.

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Prvo struja

To znači da uvijek vozite električno bez obzira koliko goriva ima u spremniku, bez obzira je li baterija prazna ili puna, karakter vožnje ostaje isti. Tiho, trenutačno, s karakterističnom linearnom isporukom momenta koja je zaštitni znak električnih pogona. Uz bateriju kapaciteta 28,4 kWh kemije LFP (litij-željezni-fosfat, bez kobalta), električni domet po WLTP standardu iznosi između 156 i 174 kilometara. Kad se baterija isprazni ili kad vozač to zatraži, generator preuzima brigu o napajanju i ukupni domet skače na 1.250 kilometara.

A da zaista prelazi toliki broj kilometara možemo i sami potvrditi jer nakon sedam dana iscrpne vožnje, nismo bili natjerani niti na benzinsku pumpu, a ni na električni punjač, a vozilo smo vratili sa još barem 100 kilometara dometa.

Forthing S7 nudi četiri načina upravljanja energijom koja daju vozaču kontrolu nad logikom pogona. Potpuno električni mod isključuje generator i namijenjen je gradskim dionicama i ekološki osjetljivim zonama. Prioritet električno zadani je mod pri svakom pokretanju jer je baterija primarna, a generator se aktivira tek kad napon padne ispod zadane razine. Hibridni mod sustavu prepušta autonomnu odluku o raspodjeli energije prema uvjetima vožnje. Punjenje baterije mod u kojemu generator radi kontinuirano, pune bateriju za predstojeću gradsku dionicu.

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Pogon na stražnje kotače

Možda mali nedostatak je taj da se svaki put pri paljenju automobila, koji se inače sam upali kada sjednete i smjestite se u sjedalo koje usput rečeno ima i hlađenje, sustav vraća na potpuno električnu vožnju, pa ako koristite drugi mod, svaki put se mora ručno odabrati željena postavka. To naravno nisam znao, pa sam prvi dan vožnje potrošio 70 posto baterije, ali prebacivanjem na druge modove idućih sedam dana nisam morao puniti ni točiti.

Električni motor snage 154 kW i 310 Nm s pogonom na stražnje kotače isporučuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,2 sekunde, što je solidna, ali ne sportska vrijednost. Maksimalna brzina ograničena je na 165 km/h, ali ono što brojevi ne mogu dočarati jest karakter isporuke jer kod stražnjeg pogona i linearnog električnog momenta postoji određena vozačka angažiranost kakvu prednji pogon rijetko nudi. Iako do stotke treba vremena, osjećaj kada se stisne gas do daske nije trom ni spor, dapače. Također, moguće je birati i modove vožnje, ECO, Normal, Sport i Sport+, ali ovaj vozač poznaje samo sport plus mod, koji nudi jako dobar sportski osjećaj vožnje.

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Dodatno, upravljanje je direktno, pa tko iz nekog starijeg automobila sjedne u S7, treba mrvicu prilagodbe na drugačije, preciznije i bolje upravljanje. Ovjes je MacPherson sprijeda i multilink straga, s adaptivnim amortizerima što je sasvim zadovoljavajuće, iako pri velikim brzinama na 'valovitim ' cestama automobil ima dobar 'bounce', ali samo ako su brzine izrazito velike.

Dizajn koji ne prolazi nezapaženo

Forthing S7 REEV ne pokušava biti diskretan, s dimenzijama 4.935 × 1.915 × 1.495 mm i međuosovinskim razmakom od 2.915 mm radi se o ozbiljnom, prostornom automobilu. Duljinom premašuje Volkswagen Passat, širinom konkurira BMW-u serije 5, a niska linija krova od 1.495 mm daje mu proporcije kakve obično viđamo u četverovratnim kupé sedanima premium razreda.

Aeroidnamika je tema oko koje Forthing gradi velik dio identiteta ovog modela. Cd koeficijent od 0,191 nije tek tehnički podatak, to je trenutno najniži koeficijent otpora zraka ikad izmjeren na serijskom automobilu. Takav rezultat nije moguć bez sustavnog promišljanja svakog detalja karoserije, od oblika retrovizora i integracije ručki za vrata koje su skrivene.

Stražnja i prednja svjetla daju autu prepoznatljiv noćni potpis, a vrata bez okvira (frameless) doprinose eleganciji, ali i toj aeroidnamičnoj performansi. Tu je i jako lijepi panoramski stakleni krov koji zatvara estetsku priču o automobilu koji želi izgledati skuplje nego što košta.

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Za hrvatsko tržište dostupno je pet metalik boja, Green Wave, Smoky Rain Blue, Red Cloud, Black Ink i Cloud & Water White, svaka u kombinaciji s tamnim ili svijetlim interijером od eko kože.

Lagodna unutrašnjost

Ako S7 oduševljava izvana, iznutra je osjećaj još i bolji. Cijeli dojam je elegantan i minimalistički sa središnjim zaslonom dijagonale 15,6 inča i digitalnom instrument pločom od 8,8 inča koja zatvara digitalnu dimenziju ispred vozača. Operativni sustav Xinghai OS podloga je za Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth i USB priključke, uz bežično punjenje snage 50 W, što je natprosječna vrijednost za klasu.

Sjedala djeluju elegantno i kao da su stigla iz više klase. Vozačevo sjedalo električno je podesivo u šest smjerova, s grijanjem, ventilacijom, masažom, funkcijom easy entry i mogućnošću podešavanja putem zaslona osjetljivog na dodir. Sjedalo suvozača električno je u četiri smjera, s grijanjem. Grijani višenamjenski volan podesiv je po visini i dubini.Treba reći da su sve ove značajke standardna oprema, bez doplate, bez paketa, bez opcija.

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AC punjenje snagom 6,6 kW puni bateriju od nule do sto posto za otprilike četiri i pol sata, a standardni kabel za kućno punjenje isporučen je s vozilom. DC brzo punjenje podržano je do 80 kW, s punjenjem od 30 do 80 posto za tridesetak minuta. V2L funkcija snage 3,3 kW omogućuje napajanje vanjskih potrošača iz baterije. Emisijski standard Euro 6e i CO₂ emisije od svega 23 g/km pozicioniraju S7 REEV povoljno u kontekstu europskih regulacija. Također, automobil nudi i L2+ razina autonomne vožnje koja stiže kao standardna oprema, a sustav obuhvaća devet funkcija aktivne sigurnosti, od adaptivnog tempomata i autonomnog kočenja u nuždi do kružnog prikaza okoline i upozorenja na bočni nalet. Karoserija s A i B stupovima čvrstoće 1.500 MPa i 75 posto visokočvrstog čelika, šest zračnih jastuka i disk kočnice na svim kotačima zaokružuju pasivnu sigurnost.

Cijena, jamstvo i promo paket

Preporučena maloprodajna cijena iznosi 32.990 eura s PDV-om, uključujući sve troškove do registracije. Za taj iznos kupac dobiva kompletnu opremu bez ikakvih doplatnih paketa ili opcija, što je u suvremenoj automobilskoj industriji sve rjeđa pojava. Jamstvo iznosi pet godina ili 150.000 kilometara za vozilo i osam godina ili 200.000 kilometara za bateriju. Servisna mreža broji sedam ovlaštenih servisa u Hrvatskoj, prve isporuke planirane su za drugo tromjesečje 2026.

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Za prve kupce Auto Hrvatska Importer d.o.o. priprema promo paket koji uključuje pet godina redovnog održavanja prema preporukama proizvođača i godišnje AO i AK osiguranje, što procjenu vrijednosti stavlja na više od 3.000 eura. Efektivna cijena s paketom time pada na otprilike 29.990 eura. Ponuda vrijedi do 30. lipnja 2026. i primjenjuje se na sve Forthing modele na hrvatskom tržištu, uključujući T5 EVO i U-Tour.