Umjetna inteligencija preuzima košarice, klik kupi odlazi u povijest

Nova era u kojoj softverski agenti samostalno biraju i plaćaju robu iz temelja mijenja lojalnost brendovima i marketinške strategije

Na Pan-European Media Dayu, održanome prošloga tjedna u Mastercardovoj središnjici u Waterloou, glavni direktor za proizvode Jorn Lambert novinarima je demonstrirao zanimljivu ideju o budućnosti kupovanja.

Na velikom ekranu pojavile su se jednostavne upute: 'Pronađi dječji bicikl za rođendan, osiguraj dostavu do određenog datuma, ali kupi ga samo ako cijena padne ispod zadane razine.'

U klasičnom scenariju to bi značilo sate pretraživanja, uspoređivanja i povremenog provjeravanja cijena. No u toj demonstraciji sve je obavio AI agent. Pronašao je odgovarajući model, pratio promjene cijena, usporedio dostupnost kod različitih trgovaca, provjerio recenzije i bio spreman kupiti ga čim se svi uvjeti ispune.