J. Willard Marriott: Od kioska na vrućem pločniku do hotelskog carstva

Sparni dan u Washingtonu dao je ideju - iz malog kioska izrastao je najveći hotelski lanac, koji je u Hrvatsku ušao 2016. godine.

Američki poduzetnik John Willard Marriott rođen je 17. rujna 1900. u američkoj saveznoj državi Utah. Počeo je sa skromnim kioskom s pićima i stvorio kompaniju iz koje je nastala najveća svjetska hotelska grupacija. Danas Marriottovi brendovi posluju i u Hrvatskoj, od Zagreba i Rijeke do Splita, Dubrovnika i Cresa.

Kad je kao mladi mormonski misionar 1921. prolazio sparnim ljetnim ulicama Washingtona, primijetio je kako prolaznici doslovce grabe hladna pića od uličnih prodavača. Taj prizor probudio je njegov poduzetnički instinkt. Nekoliko godina poslije kupio je franšizu za A&W root beer i 1927. otvorio mali kiosk sa samo devet sjedala. Iz tog je kioska nastao lanac restorana Hot Shoppes, zatim posao s opskrbom zrakoplovnih kompanija hranom, a naposljetku i hotelsko carstvo.

Od razgrabljenih dionica do prvog motela

Tijekom Drugog svjetskog rata Marriottova je tvrtka snažno surađivala s američkom državom, opskrbljujući hranom vojne i industrijske pogone povezane s ratnim naporom. Ratno razdoblje dodatno je ubrzalo rast njegove kompanije i njezino širenje na nacionalnu razinu.

Tvrtka Hot Shoppes, Inc. (preteča kasnijeg Marriott Corporationa) prvi je put javno ponudila svoje dionice 1953., po cijeni od 10,25 dolara, a ponuda je navodno rasprodana u samo dva sata trgovanja. Danas je Marriott International javna korporacija čijim se dionicama trguje na burzi Nasdaq, premda obitelj Marriott i dalje zadržava značajan utjecaj u kompaniji.

Prvi hotel, zapravo motel, otvorio je 1957., u okrugu Arlington u Virginiji, u trenutku kada je prepoznao da će rast automobilskog i zračnog prometa stvoriti golemo tržište za standardizirani hotelski smještaj. Pokazalo se da je bio u pravu. Taj je prvi hotel zatvoren 1988. i srušen 1990., ali dotad je Marriottova tvrtka postala jedan od simbola američkog hotelijerstva. Posluje po takozvanom "asset-light" modelu: većinu hotela ne posjeduje, nego njima upravlja ili ih daje u franšizu lokalnim vlasnicima.

Zahtjevni 'control freak'

J. W. Marriott nije bio samo vizionar nego i menadžer poznat po gotovo opsesivnoj kontroli detalja. Nenajavljeno je obilazio svoje restorane i hotele, pregledavao kuhinje, skladišta i hladnjake, provjeravao čistoću prstom prelazeći preko polica te kušao proizvode koji su se posluživali gostima. Njegovi suradnici govorili su da nikad nisu znali kada će se pojaviti na vratima objekta. Želio je osobno obići svaki restoran i hotel barem nekoliko puta godišnje, čak i kada ih je već imao stotine.

Istodobno je vjerovao da je ključ uspjeha u odnosu prema zaposlenicima. Njegovo najpoznatije poslovno načelo glasilo je: "Pobrinite se za svoje zaposlenike i oni će se pobrinuti za vaše goste." Ta je filozofija ostala jedna od temeljnih vrijednosti kompanije i nakon njegove smrti 1985. godine.

Sheraton, Westin, Ritz-Carlton…

Kompaniju je nastavio voditi sin Bill Marriott Jr., koji je od obiteljske tvrtke stvorio hotelski lanac koji raspolaže s najvećim brojem soba na svijetu. Danas je izvršni direktor Anthony Capuano, dok je Bill Marriott dugogodišnji predsjednik upravnog odbora i simbol kompanije.

Više od stoljeća nakon Marriottova rođenja, kompanija posluje u 145 država i teritorija te raspolaže s gotovo 9.800 hotela i oko 1,78 milijuna soba. Program vjernosti Marriott Bonvoy broji oko 271 milijun članova. U Marriottovoj grupaciji su Sheraton, Westin, Le Méridien, Aloft, Ritz-Carlton, St. Regis i deseci drugih hotelskih marki.

Marriott u Hrvatskoj

John Willard Marriott nikada nije poslovao u Hrvatskoj za života. Hrvatska je godinama nastojala privući najveće svjetske hotelske lance, ali prestižni Marriott stigao je tek 2016., i to posredno, preuzimanjem hotelske grupacije Starwood. Time su pod njegovo okrilje došli zagrebački Sheraton i Westin. Danas je grupacija prisutna i kroz Sheraton Dubrovnik Riviera, Le Méridien Lav u Podstrani, AC Hotel Split, The Isolano Cres, Autograph Collection, te riječki Jadran Hotel, koji posluje pod brendom Tribute Portfolio.

U međuvremenu je Hrvatska došla u fokus kompanije, koja u sljedeće tri godine planira udvostručiti svoje kapacitete u zemlji otvaranjem još šest hotela s više od 1.500 soba. Među njima je i Opatija Marriott Resort & Spa u Ičićima, čije je otvorenje već više puta najavljivano.

J. W. Marriott iza sebe je ostavio jedno od najprepoznatljivijih imena svjetskog hotelijerstva. Njegova priča i danas se često navodi kao primjer američkog sna: od kioska na vrućem pločniku do globalnog hotelskog carstva.