Unilever i Nestlé režu portfelje, strategija manje je više pobjeđuje

Najveći svjetski igrači prodaju kultne brendove hrane i higijene kako bi fokus usmjerili na profitabilnije segmente s bržim rastom

I dok je svijet zaokupljen neobjašnjivim potezima američkog predsjednika Donalda Trumpa i spoznajom da sudbina cijeloga svijeta ovisi o njegovim tantrumima, globalnu industriju FCMG-a uzdrmala je jedna višemilijunska transakcija.

Unilever, gigant koji stoji iza svega živoga, od majoneze Hellmann's, među Britancima popularnog Marmitea do sapuna​ Dove​, odlučio je prodati većinu svoga prehrambenog biznisa. Kupac je McCormick&Company, proizvođač začina i umaka koji sad s Unileverovim brendovima nastoji učvrstiti svoj položaj u konkurentnoj prehrambenoj industriji.

Kako su prenijeli svjetski mediji, dvije su kompanije zapravo odlučile spojiti prehrambeni biznis, čija se vrijednost sada procjenjuje na 65 milijardi dolara. Unilever i njegovi dionici držat će 65 posto te kompanije, a McCormick 35 posto. Također, McCormick je za taj dogovori Unileveru platio 15,7 milijardi dolara. Na prvu se to čini samo kao još jedan transakcijski deal u industriji u kojoj je trgovanje brendovima, udjelima, kompanijama prilično često, ali zapravo je riječ o dubljoj promjeni, ozbiljnijem trendu.

Naime, veliki konglomerati polako odustaju od strategije imanja svega, od igle do lokomotive, i biraju biti (ili zadržati) biznis ili brendove u kojima su najbolji ili koji su, barem u ovome trenutku, najlukrativniji. Drugim riječima, raspada se model izgrađen na ideji da širina portfelja donosi stabilnost.