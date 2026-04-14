Unilever i Nestlé režu portfelje, strategija manje je više pobjeđuje
Najveći svjetski igrači prodaju kultne brendove hrane i higijene kako bi fokus usmjerili na profitabilnije segmente s bržim rastom
I dok je svijet zaokupljen neobjašnjivim potezima američkog predsjednika Donalda Trumpa i spoznajom da sudbina cijeloga svijeta ovisi o njegovim tantrumima, globalnu industriju FCMG-a uzdrmala je jedna višemilijunska transakcija.
Unilever, gigant koji stoji iza svega živoga, od majoneze Hellmann's, među Britancima popularnog Marmitea do sapuna Dove, odlučio je prodati većinu svoga prehrambenog biznisa. Kupac je McCormick&Company, proizvođač začina i umaka koji sad s Unileverovim brendovima nastoji učvrstiti svoj položaj u konkurentnoj prehrambenoj industriji.
Kako su prenijeli svjetski mediji, dvije su kompanije zapravo odlučile spojiti prehrambeni biznis, čija se vrijednost sada procjenjuje na 65 milijardi dolara. Unilever i njegovi dionici držat će 65 posto te kompanije, a McCormick 35 posto. Također, McCormick je za taj dogovori Unileveru platio 15,7 milijardi dolara. Na prvu se to čini samo kao još jedan transakcijski deal u industriji u kojoj je trgovanje brendovima, udjelima, kompanijama prilično često, ali zapravo je riječ o dubljoj promjeni, ozbiljnijem trendu.
Naime, veliki konglomerati polako odustaju od strategije imanja svega, od igle do lokomotive, i biraju biti (ili zadržati) biznis ili brendove u kojima su najbolji ili koji su, barem u ovome trenutku, najlukrativniji. Drugim riječima, raspada se model izgrađen na ideji da širina portfelja donosi stabilnost.