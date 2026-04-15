HT širi besplatne AI edukacije i donosi Google AI Pro alate građanima

Hrvatski Telekom širi svoje aktivnosti usmjerene na razvoj znanja i jačanja AI vještina građana kroz projekt 'AI ti to možeš'

Hrvatski Telekom najavio je daljnje širenje svojih aktivnosti usmjerenih na razvoj znanja i jačanje AI vještina građana, kroz nastavak i proširenje besplatnog programa 'AI ti to možeš', nove edukativne sadržaje o tome kako učiti uz AI i suradnje te pristup popularnim alatima umjetne inteligencije za svakodnevnu primjenu. Cilj je AI tehnologije učiniti dostupnima, razumljivima i korisnima širokom krugu građana, pružajući im konkretna znanja i rješenja za primjenu umjetne inteligencije u učenju, radu i kreativnom izražavanju, a sve aktivnosti objedinjene su pod porukom 'AIMO! znati uz AI'.

Besplatni nacionalni program edukacija o umjetnoj inteligenciji 'AI ti to možeš' proširuje se novom serijom informativno-edukativnih video sadržaja u suradnji s profesorom Dejanom Nemčićem. Kroz 12 video epizoda korisnici će dobiti praktične savjete o tome kako umjetnu inteligenciju koristiti kao alat za učinkovitije učenje, bolje razumijevanje i razvoj kritičkog razmišljanja, u kontekstu cjeloživotnog učenja. Poseban je naglasak na odgovornom korištenju AI alata i razvoju vještina koje korisnicima omogućuju da AI koriste kao podršku, a ne zamjenu za vlastito promišljanje.

Na web stranici dostupni su svi novi, kao i ranije objavljeni video sadržaji programa „AI ti to možeš“, koji je u prvih pet mjeseci već educirao više od 140 tisuća korisnika, dok su edukativni video sadržaji ostvarili više od 1,3 milijuna pregleda.

Uz edukaciju, Hrvatski Telekom korisnicima omogućuje i pristup najpopularnijim alatima umjetne inteligencije koji olakšavaju svakodnevicu ubrzavajući učenje i organizaciju obveza te oslobađaju kreativnost. U sklopu nove ponude korisnici mogu birati između različitih Google One paketa uz 30 posto popusta tijekom 12 mjeseci u mobilnim tarifama na pretplati. Ovi paketi donose veći prostor za pohranu i napredne značajke, a posebno se izdvaja Google AI Pro paket, koji uključuje napredne alate poput NotebookLM-a, Geminija i Flowa.

NotebookLM je personalizirani AI asistent za istraživanje koji pomaže u analizi i strukturiranju većih količina informacija i bržem učenju, što će osobito koristiti studentima i istraživačima, a u pro verziji nudi više sažetaka, notebookova i izvora. Google Gemini aplikacija omogućuje izradu kvalitetnih videoprezentacija pomoću inovativnog modela Veo 3 Fast, brzu pripremu detaljnih izvješća uz DeepResearch te naprednu obradu i redizajn slika uz Nano Banana Pro. Na bazi modela Veo Fast 3 radi i AI alat Flow, koji kreativcima omogućuje generiranje i uređivanje filmskih i video sadržaja vrhunske kvalitete, transformirajući način na koji korisnici stvaraju vizualne priče, a uz Google AI Pro dobiva se 1000 kredita za izradu većeg broja videozapisa bez prekida.

Uz to, korisnici kroz program Magenta Moments imaju 12 mjeseci besplatnog korištenja naprednih AI značajki alata Picsart i ElevenReader Ultra. Kreativna platforma Picsart omogućuje jednostavnu obradu i izradu fotografija i videa, što je posebno korisno kreativcima i svima koji komuniciraju putem društvenih mreža. ElevenReader Ultra, pak, pretvara tekst u prirodan govor, olakšavajući konzumaciju sadržaja u audio formatu te otvarajući nove mogućnosti za edukatore, podcastere i sve koji vole slušati sadržaje „u pokretu“.

Osim sadržaja za građane, Hrvatski Telekom nastavlja ulagati i u edukaciju poslovne zajednice kroz T Business Akademiju, namijenjenu mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima. Program kroz 20 modula donosi praktična znanja za veću produktivnost i rast poslovanja, s fokusom na primjenu umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju, digitalizaciju procesa i kibernetičku sigurnost, a nakon Splita tijekom godine slijede događanja u Rijeci, Puli, Osijeku, Zadru i Zagrebu.

Sve ove aktivnosti usmjerene na razvoj znanja i primjenu umjetne inteligencije Hrvatski Telekom objedinio je novom kampanjom AIMO!.

– Znanje je danas dostupnije nego ikad prije, a umjetna inteligencija daje nam priliku da ga koristimo na potpuno nove načine. No njezina prava vrijednost dolazi tek kada je znamo primijeniti u svakodnevnom životu. Zato kroz edukaciju i dostupnost AI alata želimo što većem broju ljudi omogućiti da to znanje pretvore u konkretne vještine koje im pomažu učiti, raditi i stvarati na novi način. Nastavljamo ulagati u razvoj AI vještina i širiti pristup znanju jer vjerujemo da upravo znanje, uz podršku tehnologije, stvara temelje za osobni razvoj i napredak društva – rekao je Krešimir Madunović, član Uprave Hrvatskog Telekoma i glavni operativni direktor za privatne korisnike.