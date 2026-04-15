Koliko su financijski direktori spremni na nužnost promjena koje su pitanje opstanka i za velike i za manje tvrtke?

Piše: Mirjam Marasović Ćurčić, CEE consulting leader u Forvis Mazarsu

Okružje u kojem financijska funkcija danas djeluje temeljno se i trajno promijenilo. Geopolitička neizvjesnost, nagli napredak umjetne inteligencije i sve veća strateška očekivanja od financijskih direktora (CFO) više nisu prolazni izazovi, već novi operativni kontekst. Transformacija uloge CFO-a nije nova tema, no zbog intenziteta i brzine tih zahtjeva, uza sve veću potrebu za odlučivanjem u stvarnom vremenu, taj je trenutak kvalitativno drukčiji od svega što je prethodilo. Ovaj članak dijagnosticira ključne izazove, definira smjer transformacije, nudi konkretne preporuke kako krenuti te upozorava na najčešće pogreške na tom putu i postavlja pitanje koje si svaki vlasnik i financijski direktor mora postaviti: je li ono što je funkcioniralo do sada dovoljno i za ono što dolazi sutra?