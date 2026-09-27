Globalni igrač koji u Hrvatskoj gradi regionalni centar izvrsnosti

FACC-ova najava ojačava tek stečenu reputaciju Hrvatske kao srednjoeuropskoga razvojno-istraživačkog središta

Austrijsko-kineska kompanija FACC u ponedjeljak je otvorila prošireni dio svoga proizvodnog pogona u Jakovlju, na temelju čega je ta tvornica postala najveći FACC-ov proizvodni pogon izvan Austrije. Ipak, na svečanosti otvorenja najjače je zazvonila najava predsjednika Uprave FACC-a Roberta Machtlingera da kompanija razmatra moguću uspostavu centra izvrsnosti za razvoj interijera zrakoplova upravo na svojoj hrvatskoj lokaciji. Tako bi tvornica u Jakovlju uz klasičnu proizvodnju dobila važnu ulogu u razvoju i tehnološkom inženjerstvu u kompaniji koja slovi za vodeću u svijetu u segmentu projektiranja, razvoja i proizvodnje zrakoplovnih tehnologija i naprednih laganih sustava za zrakoplove.

Robert Machtlinger

A što je jednako važno, Hrvatska bi tako dodatno ojačala svoju tek stečenu reputaciju regionalnoga srednjoeuropskog središta za centre izvrsnosti. Prema javnim korporativnim objavama, što su ujedno jedini dostupni podaci, strane su kompanije u Hrvatskoj dosad uspostavile dvadesetak centara izvrsnosti, od toga desetak samo u posljednje dvije godine, ponajprije u IT-u, automobilskoj industriji i farmaciji.

Među najvažnijima svakako su Ericssonovi i Tevini centri izvrsnosti. Ericsson Nikola Tesla tako je postao jedan od najjačih tehnoloških ekosustava u Hrvatskoj, s više od 3500 stručnjaka uključenih u razvoj 5G-a, IoT-a, mrežnih sustava i digitalnih rješenja. Teva u Hrvatskoj pak vodi službeni globalni centar izvrsnosti za API (engl. active pharmaceutical ingredients), regulativne procese, kvalitetu i farmaceutski razvoj, zbog čega je Pliva jedan od najvažnijih farmaceutskih pogona u Europi.

Razvojno-istraživačke centre u našoj zemlji imaju i IBM, Microsoft, HP, AVL, Hyundai (u partnerstvu s Rimcem), Porshe Digital, Endava, S&P Global... Zahvaljujući svima njima Hrvatska dobiva sve više visokokvalitetnih i odlično plaćenih radnih mjesta, ubrzano diže tehnološku razinu i postaje atraktivnija za nove investicije.