Bolovi u šaci: što sve može ultrazvučno vođena terapija

Ultrazvučno vođene intervencije omogućuju precizno liječenje zglobova, tetiva i gangliona te u nekim slučajevima odgađaju operaciju

Piše: doc. dr. sc. Ivo Dumić-Čule, dr. med.

Od artroze baze palca do bolnih zglobova prstiju, upaljenih tetiva i gangliona, ultrazvuk je omogućio da se iglom precizno dopre do struktura koje su prije bile dostupne uglavnom konzervativnom liječenju ili kirurgiji. Šaka je mali anatomski prostor, ali u njoj se nalazi velik broj zglobova, tetiva, živaca i krvnih žila. Kada jedna od tih struktura zaboli, posljedice mogu biti nerazmjerne njezinoj veličini. Bol u bazi palca otežava otvaranje staklenke, okretanje ključa ili držanje mobitela. Upaljeni zglob prsta može onemogućiti stisak, a bolna tetiva učiniti gotovo svaki pokret neugodno bolnim.

Tradicionalno su mogućnosti liječenja uključivale lijekove, imobilizaciju, fizikalnu terapiju te, kada tegobe postanu ozbiljne, operaciju, no posljednjih godina razvija se još jedan pristup: precizna perkutana terapija pod kontrolom ultrazvuka. Kod malih zglobova to je posebno važno jer je prostor za pogrešku vrlo malen. Zbog jako dobre vizualizacije površinskih struktura ultrazvuk je siguran i lako dostupan te omogućuje precizan prikaz zglobova, tetiva, živaca i krvnih žila.