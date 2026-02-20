Kako Uplift gradi tržišnu vrijednost znanja

Od Uplift akademije do projekta 'Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje', Mastercard gradi platformu koja obrazovanje pretvara u tržišni alat

U zemlji u kojoj je udjel mikropoduzetnika, malih i srednjih poduzetnika u svim poslovnim subjektima 99,6 posto sustavno i primjenjivo obrazovanje nije luksuz, nego preduvjet razvoja. Upravo iz te potrebe 2021. nastao je Uplift, edukativna platforma koju je pokrenuo Mastercard radi osnaživanja poduzetnika u turizmu, ugostiteljstvu i uslužnim djelatnostima. Danas, pet godina poslije, Uplift je prerastao u jednu od najrelevantnijih obrazovnih inicijativa za male poduzetnike u Hrvatskoj.

Odgovor na tržišne potrebe

Središnji je dio platforme Uplift akademija, sveobuhvatan program koji provodi Sveučilište Algebra Bernays. Tijekom sto sati predavanja u deset interaktivnih modula polaznici stječu znanja iz leadershipa, digitalne transformacije, umjetne inteligencije u marketingu, upravljanja financijama, ekonomije doživljaja i korisničkog putovanja. No Akademija nije tek niz predavanja – uključuje umreživanje (networking), mentorski rad i razvoj konkretnih poslovnih projekata koje polaznici na kraju predstavljaju investitorima, čime se obrazovanje izravno povezuje s tržištem. U četiri dosadašnje sezone završilo ju je 136 poduzetnika iz svih krajeva Hrvatske. Aktualna je peta sezona, u kojoj sudjeluje 32 poduzetnika, a interes kontinuirano raste. Visok stupanj zadovoljstva sudionika i snažna zajednica alumna​ potvrđuju da je riječ o programu koji odgovara na stvarne tržišne potrebe – za znanjem, ali i za umrežavanjem, razmjenom iskustava i međusobnom podrškom.

Web-platforma Uplift.hr dodatno proširuje edukativni doseg multimedijskim sadržajima, intervjuima, stručnim člancima i praktičnim alatima stvarajući digitalno središte znanja dostupno svakom malom poduzetniku.

U novoj fazi razvoja Uplift ide korak dalje i znanje usmjerava prema jednom od najvažnijih resursa hrvatskog turizma – gastronomiji. Projekt 'Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje' nacionalna je petogodišnja inicijativa čiji je cilj definirati, standardizirati i promicati autentična regionalna jela te ih pretvoriti u jasan, prepoznatljiv gastronomski identitet Hrvatske. Edukativna dimenzija projekta snažno je izražena. Svake godine fokus je na jednoj regiji, a na stručno vođenim radionicama i masterclass-programima iskusni chefovi i gastronomski stručnjaci standardiziraju recepte tradicionalnih jela. Proces uključuje povijesno-kulturnu analizu, praktične radionice u testnim kuhinjama te izradu preciznih tehničkih listova i standardnih operativnih procedura. Tako se tradicija čuva i prenosi u obliku primjenjivog znanja koje se može poučavati u školama, upotrebljavati u profesionalnim kuhinjama i predstaviti gostima.

Iskorak u gastronomiji

Poseban naglasak stavljen je na uključivanje kuhara koji na masterclass-radionicama uče od vrhunskih chefova kako pripremati tradicionalna jela uz poštovanje autentičnosti i suvremenih standarda kvalitete. Prvi masterclass ​upravo je završen i petero je odabranih kuhara i kuharica ​u Splitu učilo pripremati tradicionalna dalmatinska jela. Na taj se način gastronomija tretira kao obrazovni proces te spoj tehnike, kulture, identiteta i poduzetništva.

Dugoročni je cilj projekta izrada 'Manifesta hrvatske kuhinje', zbirke standardiziranih recepata koji predstavljaju kulinarski identitet zemlje. To neće biti samo simboličan dokument nego i konkretan edukativni alat za ugostitelje, nastavnike, institucije i turističke dionike.

Uplift tako potvrđuje da ulaganje u znanje nije jednokratan projekt, nego trajna strategija. Od poslovnih modela i digitalnih alata do receptura i kulinarskih standarda, obrazovanje postaje most između tradicije i tržišta. A upravo je to temelj održivog razvoja: poduzetništvo koje uči, dijeli znanje i gradi vrijednost za cijelu zajednicu.