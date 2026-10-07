Poslovni optimizam u Hrvatskoj pao na najnižu razinu u četiri godine

HLIPO pada sedmi kvartal zaredom, a Hrvoje Stojić upozorava na slabiju potrošnju, investicije i sve veći jaz između plaća i produktivnosti

Na kraju trećeg ovogodišnjeg kvartala HLIPO (Hendal - Liderov indeks poslovnog optimizma) spustio se na 120,2, što je (iako još uvijek u fazi buma) najniža razina u zadnje četiri godine. Najnovije istraživanje agencije Hendal, provedeno na 400 ispitanika iz sedam ključnih gospodarskih grana (proizvodnja, graditeljstvo, trgovina, turizam, prijevoz/usluge, energija, IT) pokazuje da je na godišnjoj razini poslovni optimizam u padu sedmi kvartal zaredom, ovaj put za 13,2 boda, pri čemu pad potvrđuju ispitanici iz svih sedam grana.

U odnosu na prethodni kvartal pad indeksa iznosi 11,4 boda, s tim da na kraju rujna više poslovnog optimizma nego u lipnju iskazuju jedino ispitanici iz IT-a, koji ocjenjuju da im je u međuvremenu poboljšana trenutačna poslovna situacija te su im porasla i očekivanja za sljedećih šest mjeseci, ali ipak ne na razinu od prije godinu dana.