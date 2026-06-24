Apartmani sele na djecu: novi zakon potaknut će prepisivanje imovine

Nacrt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti mogao bi ubrzati val darovanja i prijenosa nekretnina kako bi obitelji zadržale pravo iznajmljivanja

Nakon što su domišljati Hrvati masovno mijenjali prebivališta kako bi ublažili udar poreza na nekretnine, zakonske izmjene mogle bi potaknuti novi val kreativnog imovinskog planiranja. U turističkim obiteljima na jadranskoj obali o nasljedstvu bi se uskoro moglo početi razgovarati znatno ranije nego što je itko planirao.