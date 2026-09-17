Milković: Rijeka postaje nova vrata za kineske automobile prema Europi

Emil Frey očekuje do 80 tisuća vozila ove godine, a s Bakrom bi kapacitet riječkog autologističkog bazena mogao dosegnuti 350 tisuća

Uplovljavanje u Rijeku jednoga od najmodernijih specijaliziranih RO-RO brodova za prijevoz vozila, koji je 24. kolovoza izravno iz Šangaja dopremio više od tisuću kineskih vozila, službeno je označilo otvaranje novoga logističkog pravca za azijske proizvođače automobila prema europskom tlu.

Razmjeri toga logističkog uzleta u Rijeci najbolje se očitavaju u podacima: uz 22 tisuće prekrcanih jedinica u prvome polugodištu ukupan promet vozila do kraja godine skočit će na čak 60 tisuća. Glavni je pokretač te logističke ekspanzije tvrtka Emil Frey Logistics, dio velike europske grupacije koja uvozi i distribuira automobile diljem Europe. O tome kako je cijela operacija počela, kako se razvijala, koliki je bio otpor konkurencije te koji su daljnji planovi tog autologističara, razgovarali smo s njegovim direktorom Ivanom Milkovićem​.