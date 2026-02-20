Glavina: Objavljujemo rat iznajmljivanju apartmana 'na crno'

Do svibnja u proceduru će biti upućen novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će se omogućiti pojačana kontrola

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina najavio je u petak da će do svibnja u proceduru biti upućen novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će se omogućiti pojačana kontrola objekata za iznajmljivanje i praktički 'objaviti rat' iznajmljivanju smještaja turistima "na crno".

- Do svibnja planiramo poslati u proceduru donošenje Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim na određeni način 'objavljujemo rat' iznajmljivanju 'na crno' i neregistriranoj djelatnosti - rekao je Glavina novinarima uoči početka dvodnevnog 5. Kongresa obiteljskog smještaja.

Po njegovim riječima, tim zakonom utjecat će se u digitalnom smislu na neregistriranu djelatnost tako što će se provoditi uredbe Europske komisije o kratkoročnom najmu. - Na platformama se neće moći pojaviti iznajmljivači koji nisu registrirani i koji nemaju rješenje o pružanju usluga - izjavio je Glavina.

Objasnio je kako će zakonom biti regulirano da svaki smještajni objekt - soba, apartman ili kuća za odmor, ima svoj identifikacijski broj kojeg će pratiti Porezna uprava, koja će tako moći svakodnevno dobivati povratne informacije. - To je obveza po odredbi Europske komisije o velikoj platformi i mi ćemo tako moći raditi strahovito veliku kontrolu što se događa bez fizičkog odlaska na teren - poručio je Glavina.

Rekao je i da se planiraju komunalnim redarima, carini i Državnom inspektoratu dati ovlasti praćenja neregistriranih djelatnosti. - Napravit ćemo veliki iskorak i 'pospremanje' u procesu registracije, to jest rješenja u pružanju usluga u domaćinstvu. Propisom kojeg donosi Ministarstvo, a provode županije bit će jasnije regulirano prijavljivanje i odjavljivanje turista - rekao je Glavina.

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja (HUOS) Barbara Marković je istaknula kako će se na dvodnevnom kongresu na posebnom okruglom stolu raspravljati i o reguliranju 'sive zone smještaja na crno'.

Prvog dana kongresa raspravljat će se o novim pravilima i zakonima koji se odnose na obiteljski smještaj, a drugog dana sudionicima će se odgovarati na postavljena pitanja, najavila je. Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić je rekao kako će se na kongresu obiteljskog smještaja razmjenom informacija iznjedriti 'nove smjernice' u tom turističkom segmentu.

- Predstavit ćemo novost našeg sustava e-visitor kojom će biti omogućeno i da se turisti prijave u sustav - najavio je Staničić.