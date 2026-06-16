HUP traži doradu Zakona o veterinarskim lijekovima

Obvezno zapošljavanje veterinarskog kadra za prodaju bezreceptnih veterinarskih proizvoda moglo smanjiti dostupnost proizvoda

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) uputila je danas pismo saborskim zastupnicama i zastupnicima vezano uz Nacrt prijedloga Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima, stoji u priopćenju. Upozorava da dio predloženog zakonskog rješenja koji se odnosi na prodaju bezreceptnih veterinarskih lijekova treba doraditi kako bi bio u skladu s ciljevima Uredbe 2019/6.

Cilj Uredbe je smanjiti administrativno opterećenje, poboljšati unutarnje tržište i povećati dostupnost veterinarsko-medicinskih proizvoda, te istodobno jamčiti visoku razinu zaštite javnog zdravlja, zdravlja životinja i okoliša. Nadalje Uredba ukazuje na potrebu prilagodbe trenutačnim uvjetima na tržištu i gospodarskoj stvarnosti, te uzimanju u obzir potreba poslovnih subjekata u veterinarskom farmaceutskom sektoru i trgovine veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Za proizvode koje građani svakodnevno kupuju za zaštitu kućnih ljubimaca, primjerice sredstva za zaštitu protiv buha i krpelja, a koja se ne izdaju na veterinarski recept, HUP upozorava da novi prijedlog Zakona propisuje da za prodaju takvih proizvoda u fizičkim prodajnim mjestima nalaže zapošljavanje stručnog kadra u vidu doktora veterinarske medicine ili veterinarskih tehničara, što je uvjet nesrazmjeran rizičnosti tih proizvoda i teško provediv u stvarnim tržišnim okolnostima. HUP u pismu ističe kako podržava cilj zakona: zaštitu zdravlja životinja, javnog zdravlja, sigurnost korisnika i zakonit promet veterinarskim lijekovima, no takvi uvjeti mogu stvoriti nerazmjerno opterećenje za domaća fizička prodajna mjesta, osobito u manjim sredinama.

Stvarni mehanizmi sigurnosti

- HUP podržava temeljni cilj ovog zakona. Naglašavamo da je jedino sporno pitanje je li odabrana mjera najbolji način da se taj cilj postigne. Kada govorimo o bezreceptnim sredstvima za zaštitu kućnih ljubimaca od buha i krpelja, sigurnost se može i mora osigurati kroz odgovornu osobu, sustav kvalitete, edukaciju zaposlenika, sljedivost i nadzor, a ne nužno kroz strogi operativni kadrovski uvjet pri svakoj pojedinoj prodaji – poručila je Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.

HUP upozorava da se bezreceptni veterinarski lijekovi razlikuju od lijekova koji se izdaju na veterinarski recept te da su kao takvi već prošli regulatornu procjenu i razvrstani u kategoriju proizvoda koji se mogu izdavati bez recepta. Upravo zato uvjeti njihove maloprodaje trebaju biti razmjerni profilu rizika i usmjereni na stvarne mehanizme sigurnosti: odgovornu osobu, dokumentirane postupke, pravilno čuvanje i rukovanje proizvodima, educirane zaposlenike, sljedivost i nadzor.

Prema HUP-u, obveza da se operativna prodaja bezreceptnih veterinarskih lijekova, uključujući sredstva za zaštitu protiv buha i krpelja, veže isključivo uz doktora veterinarske medicine ili veterinarskog tehničara može u praksi dovesti do suprotnog učinka od željenog. U uvjetima nedostatka stručnih kadrova, osobito veterinarskih tehničara, takvo rješenje moglo bi smanjiti broj prodajnih mjesta, povećati troškove poslovanja i otežati dostupnost proizvoda krajnjim korisnicima.

- Ako se za proizvode nižeg regulatornog rizika propiše uvjet koji dio tržišta ne može realno ispuniti, posljedica neće nužno biti sigurniji sustav, nego manja dostupnost proizvoda i veće opterećenje za zakonite gospodarske subjekte. Građanima ne treba otežavati kupnju uobičajenih bezreceptnih sredstava za zaštitu kućnih ljubimaca, nego osigurati da se ona prodaju u uređenom sustavu, uz jasnu odgovornost, educirane zaposlenike i nadzor – istaknula je Josipa Filaković, direktorica HUP – Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede.

HUP u pismu zastupnicima predlaže doradu predmetne odredbe tako da svaka veterinarska ljekarna koja prodaje bezreceptne veterinarske lijekove ima imenovanog doktora veterinarske medicine kao odgovornu osobu za provedbu sustava osiguranja kvalitete. Operativne poslove mogle bi obavljati osobe srednje stručne spreme koje su prošle odgovarajuću, dokumentiranu edukaciju iz područja pravilnog rukovanja, čuvanja, izdavanja i osnovnog savjetovanja o bezreceptnim veterinarskim lijekovima, uz punu odgovornost nositelja odobrenja i odgovorne osobe.

Stručna odgovornost

HUP također upozorava na potrebu izbjegavanja regulatorne asimetrije između fizičkih i online kanala prodaje. Bezreceptni veterinarski lijekovi u europskom regulatornom okviru mogu se prodavati i putem interneta, uz propisana pravila, nadzor i obveze ovlaštenih subjekata. To pokazuje da se sigurnost sustava može osigurati i kroz druge mehanizme, a ne isključivo kroz stalnu fizičku prisutnost veterinarskog kadra u svakoj pojedinoj prodaji. Domaća fizička prodajna mjesta zato ne bi smjela biti stavljena u nepovoljniji položaj u odnosu na druge kanale prodaje iste kategorije proizvoda.

- Uloga veterinarske struke mora ostati ključna u sustavu nadzora i kvalitete. No stručni nadzor ne treba miješati s obvezom da veterinarski kadar operativno sudjeluje u svakoj prodaji proizvoda koji nije na recept. HUP traži pametniju regulaciju: stručnu odgovornost, jasne procedure, educirane zaposlenike, učinkovit nadzor i uvjete koji se mogu provesti u praksi – zaključila je Weber.