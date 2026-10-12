Nepalci dobili slikovni rječnik: Evo što je smislio veliki poslodavac

Dok se Hrvatska priprema za nova pravila zapošljavanja stranaca, velike kompanije pronalaze neobične načine kako premostiti jezične barijere

Dok se država priprema od sljedeće godine provjeravati koliko strani radnici znaju hrvatski, domaći poslodavci već su morali pronaći načine kako premostiti jezične barijere na radnome mjestu. Neki su pritom bili prilično domišljati. Konzum je, primjerice, za svoje radnike iz Nepala izradio slikovni rječnik na hrvatskom, engleskom i nepalskom jeziku kako bi lakše razumjeli radne zadatke i sporazumijevali se s kolegama.

Poznavanje hrvatskog jezika pritom nije važno samo za snalaženje na poslu nego i za uključivanje stranih radnika u društvo. No ono što je dosad uglavnom ovisilo o snalažljivosti poslodavaca i samih zaposlenika uskoro dobiva i zakonsku dimenziju. Od lipnja 2027. dio stranih radnika morat će položiti ispit iz hrvatskog jezika, a trošak će snositi poslodavci.