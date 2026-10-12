20 godina UNCONDITIONAL Srbija: dva desetljeća rasta, partnerstva i bezuvjetne brige

Ono što je počelo kao mala obiteljska kompanija tijekom više od pola stoljeća razvilo se u regionalnu grupaciju koja danas posluje na tržištima Hrvatske, Srbije i Slovenije

Od početka poslovanja 2006. godine do danas, UNCONDITIONAL Srbija izrastao je u važnog partnera pet i veterinarskoj industriji, povezujući vodeće svjetske brendove s pet shopovima, veterinarima i vlasnicima kućnih ljubimaca. Iza 20 godina poslovanja prije svega stoje ljudi, dugoročna partnerstva i ideja da kompanija treba stvarati vrijednost upravo na tržištu na kojem posluje.

Kada je UNCONDITIONAL 2006. godine započeo poslovanje u Srbiji, bio je to novi korak u poduzetničkoj priči koja je započela još 1974. godine. Ono što je počelo kao mala obiteljska kompanija tijekom više od pola stoljeća razvilo se u regionalnu grupaciju koja danas posluje na tržištima Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Srbija je već dva desetljeća važan dio te priče.

Tijekom tog razdoblja mijenjalo se tržište, mijenjale su se potrebe kupaca i vlasnika kućnih ljubimaca, razvijala se industrija, a zajedno s njom rastao je i UNCONDITIONAL Srbija. Danas kompanija surađuje s oko 880 pet shopova i veterinarskih ambulanti i klinika, zastupa i distribuira 28 međunarodnih brendova, a lokalni tim broji 40 zaposlenih.

Kompanija je dio UNCONDITIONAL Grupe, jednog od vodećih regionalnih sustava u industriji kućnih ljubimaca, koji povezuje proizvođače, specijaliziranu trgovinu i veterinarsku struku na tržištima Hrvatske, Srbije i Slovenije. Njena uloga pritom nije samo distribucija proizvoda. Cilj je povezati potrebe lokalnog tržišta s kvalitetnim svjetskim brendovima, uz znanje, stručnu podršku i dugoročno partnerstvo.

Kompaniju grade ljudi

Upravo su ljudi bili jedna od središnjih poruka obilježavanja 20 godina poslovanja u Srbiji.

„Dvadeset godina zvuči kao broj. Ali iza tog broja su ljudi, odluke, dobri i teški trenuci, pogreške iz kojih smo učili, mnogo rada i mnogo zajedničkih uspjeha“, istaknula je Vesna Tanasković, direktorica UNCONDITIONAL Srbija.

Od samog početka ideja nije bila samo razvijati poslovanje, već istodobno graditi lokalno znanje i kompetencije. Tijekom godina zaposlenici su dobivali priliku rasti, preuzimati odgovornost i razvijati se zajedno s kompanijom.

„Posebno sam ponosna što nismo razvijali samo posao. Razvijali smo ljude, znanje i kompetencije. Mislim da je upravo to najbolji temelj za sljedećih 20 godina“, poručila je Tanasković.

Takav pristup dio je poslovne filozofije cijele UNCONDITIONAL Grupe. Iako posluje regionalno, razvoj svakog pojedinog tržišta temelji se na ljudima koji na tom tržištu žive i rade, poznaju njegove specifičnosti i preuzimaju odgovornost za njegov daljnji razvoj.

Lokalna kompanija kao dio regionalne priče

Predsjednik Uprave UNCONDITIONAL Grupe Edvard Varda upravo tu filozofiju smatra jednim od važnijih razloga dugoročnog razvoja kompanije u Srbiji.

„Nikada nisam želio graditi kompaniju u Srbiji tako da se njome upravlja iz Hrvatske. Želio sam da ovdje razvijamo lokalne ljude, lokalno znanje i lokalne kompetencije. Jer ako posluješ u nekoj zemlji, onda trebaš biti i dio te zemlje“, istaknuo je Varda povodom jubileja.

To podrazumijeva zapošljavanje i razvoj ljudi u Srbiji, investiranje, stvaranje znanja i dugoročnih poslovnih odnosa s lokalnim kupcima i partnerima.

Zato nakon dva desetljeća UNCONDITIONAL Srbija nije samo prisutnost regionalne kompanije na još jednom tržištu, već kompanija koja je svoj razvoj gradila upravo u Srbiji.

Partnerstvo koje traje

Važan dio tih 20 godina čine odnosi s kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima. UNCONDITIONAL danas na regionalnoj razini povezuje međunarodne pet i veterinarske brendove s više od 880 profesionalnih kupaca, a dugoročna suradnja, razmjena znanja i međusobno povjerenje ostaju u središtu poslovnog modela kompanije.

Poseban smjer daljnjeg razvoja u Srbiji predstavlja i veterinarski segment. Iskustvo Grupe u distribuciji veterinarskih lijekova traje još od 1999. godine, a razvoj tog poslovanja u Srbiji otvara novo poglavlje suradnje s veterinarskom strukom.

U fokusu pritom ostaje ono zbog čega cijela industrija postoji – zdravlje i dobrobit životinja te mogućnost da njihovi vlasnici dobiju kvalitetnije proizvode, stručne savjete i bolju brigu za svoje ljubimce.

Prvih 20 godina kao temelj za sljedeće

Jubilej je prilika za pogled unatrag, ali za UNCONDITIONAL Srbija još više predstavlja početnu točku za sljedeću fazu razvoja.

Kompanija u narednom razdoblju planira daljnje ulaganje u logistiku, uvođenje novih brandova te razvoj poslovanja nastavljajući ulagati u ljude, znanje i odnose s partnerima.

Jer dvadeset godina poslovanja ne čine samo rezultati i brojke. Čine ih ljudi koji su tijekom dva desetljeća bili dio kompanije, partneri koji su joj ukazali povjerenje i kupci koji su joj omogućili da raste.

Prvih 20 godina zato nisu završetak jednog poglavlja, već temelj za ono što dolazi.

UNCONDITIONAL – We care, They love.