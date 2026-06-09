Preokret u Splitu: Sud spriječio Žderića u rasprodaji imovine Konstruktora

Odlukom splitskog suda poništene su sporne odluke skupštine vjerovnika kojima se, kroz glasački inženjering, pokušala obezvrijediti imovina

Bivši radnici nekadašnjeg građevinskog giganta Konstruktor inženjering d.d. Split uputili su javno priopćenje u kojem upozoravaju na, kako navode, skandalozan pokušaj potpunog obezvrjeđivanja stečajne imovine i izigravanja bivših zaposlenika te tvrtke.

Prema njihovim tvrdnjama, ključni preokret dogodio se odlukom Trgovačkog suda u Splitu od 1. lipnja 2026. godine, kojom su poništene odluke skupštine vjerovnika donesene 22. svibnja 2026. godine. Radnici ističu kako je time spriječen bivši generalni direktor i vlasnik Željko Žderić u pokušaju da dovrši rasprodaju preostale imovine na štetu vjerovnika, no procjenjuju da će se pravna bitka nastaviti na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu.

Kronologija propasti

Nekadašnji građevinski div Konstruktor inženjering d.d. iz Splita na vrhuncu je zapošljavao više od tisuću radnika. Slom je započeo dugotrajnim i netransparentnim predstečajnim postupkom, jednim od najsloženijih u hrvatskoj povijesti.

Pokrenut još u siječnju 2013. zbog blokade teške milijardu kuna, postupak je formalno zaključen tek krajem 2015. godine. Do pravomoćnosti nagodbe u ožujku 2016., dugovi tvrtke narasli su na gotovo dvije milijarde tadašnjih kuna, a u taj golemi iznos uopće nisu bile uključene prioritetne tražbine radnika.

Bivši radnici u svom priopćenju otvoreno prozivaju banke i državne institucije jer su godinama tolerirale upravljački tim Žderića, unatoč sumnjama na sustavno izvlačenje novca. Izostanak pravovremenih sankcija, navode radnici, otvorio je prostor za daljnje manevre.

Nakon što je nagodba postala pravomoćna, FINA je zbog neprekidne blokade od 60 milijuna kuna predložila stečaj. No, Žderić je pokretanje postupka uspio opstruirati punih 19 mjeseci. Prema tvrdnjama radnika, upravo je to međurazdoblje iskorišteno za prebacivanje vrijedne imovine, strojeva i nekretnina na povezane tvrtke po cijenama daleko nižim od tržišnih. Kada je stečaj konačno otvoren 16. studenog 2017. godine, uslijedile su godine pravnih manevara, žalbi i osporavanja potraživanja kako bi se cijeli proces maksimalno usporio.

Dugovi u eurima i operacija 'kupovanja glasova'

U dosadašnjem tijeku stečaja pravomoćno su utvrđeni golemi dugovi:

I. viši isplatni red (radnici): 24,9 milijuna eura (od čega je dosad isplaćeno tek 22,3%).

II. viši isplatni red (država i ostali vjerovnici): 109,3 milijuna eura.

Pokušaj potpunog ovladavanja ovim procesom dosegnuo je vrhunac u svibnju 2026. godine, i to kroz sumnjive transakcije potraživanja. Svega nekoliko dana prije Skupštine vjerovnika, tvrtka SELO I GRAD j.d.o.o. kupila je ugovorom o cesiji potraživanje od tvrtke Inter S.T.E.E.L. za 100.000 eura.

Radnici upozoravaju na potpunu ekonomsku nelogičnost tog poteza: zašto bi netko uložio sto tisuća eura u tražbinu koja se realno nikada neće naplatiti, niti se kroz nju može ostvariti povrat PDV-a?

Paket odluka skrojen za uži krug opunomoćenika

Na samoj skupštini, toj se tvrtki pridružila skupina vjerovnika (Brodomerkur, Čikola, Elektris, Katić bau i Mesnice VITIĆ), koji su za zajedničkog zastupnika izabrali odvjetnika Tomislava Krku. Riječ je o odvjetniku koji ujedno zastupa bivšeg direktora Željka Žderića i sve njegove povezane tvrtke, a koji je ranije osporio velik dio radničkih potraživanja.

Suprotno interesima svih stečajnih vjerovnika, prvenstveno radnika i države, izglasane su nevjerojatne odluke:

Prodaja dijela upravne zgrade tvrtke kupcu Central Square d.o.o. Split, kojeg također zastupa odvjetnik Tomislav Krka, daleko ispod procijenjene i stvarne tržišne cijene;

Povlačenje svih tužbi koje je stečajni upravitelj pokrenuo radi poništenja spornih kupoprodaja;

Otkazivanje punomoći odvjetniku koji je uspješno branio interese stečajnog dužnika;

Ukidanje Odbora vjerovnika kako bi se uklonila svaka kontrola nad mutnim radnjama.

Pravosudni sporovi oko pogona Sirobuja

Glavni okidač za hitnu akciju ove skupine bila je nedavna prvostupanjska presuda Trgovačkog suda u Splitu u predmetu P-587/2024, koja se odnosi na pogon Sirobuja. Sud je u tom postupku prvi put službeno potvrdio da je Žderić neposredno prije otvaranja stečaja prodavao nekretnine Konstruktora samom sebi, odnosno svojim tvrtkama, debelo ispod tržišne vrijednosti. Ta presuda zapravo otvara vrata za pad svih ostalih sličnih ugovora i potpuno razotkrivanje modela pražnjenja tvrtke.

Da su sporne odluke skupštine opstale, radnici koji godinama čekaju zarađene plaće i državni proračun ostali bi bez ičega, dok bi se preostala vrijednost prelila obitelji i partnerima bivšeg vlasnika. Scenarij je u posljednji trenutak spriječila brza reakcija preostalih vjerovnika i samog Trgovačkog suda u Splitu, koji je prepoznao opasnost za stečajnu masu i poništio sve odluke donesene glasačkim inženjeringom.

- Ovo je školski primjer institucionalnog nasilja i zlouporabe stečajnog zakona, gdje se kroz glasački inženjering pokušalo u tišini dovršiti ono što je započeto privatizacijskom pljačkom. Sud je ovoga puta stao u zaštitu zakona i malih ljudi, no bitka se vjerojatno nastavlja na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu. Poručujemo svima koji stoje iza ovog sramotnog plana – radnici više neće šutjeti niti dopustiti da profit završi u džepovima onih koji su tvrtku uništili. Javnost mora znati što se ovdje događa jer nećemo dopustiti da se u tišini provede privatizacijska pljačka u ogledalu - poručuju oštećeni vjerovnici.