Svjetske burze porasle, dolar ojačao treći dan zaredom

Cijene dionica na azijskim burzama porasle su zbog boljih od očekivanih podataka o izvozu dok se na Wall Streetu trguje oprezno

Cijene dionica u Australiji i Japanu porasle su između 0,5 i 1,2 posto, dok se u Hong Kongu, Kini, Južnoj Koreji, Singapuru i Tajvanu danas zbog praznika ne radi. Nakon tri dana pada, japanski Nikkei indeks skočio je jutros više od jedan posto jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo podaci o izvozu.

Naime, u siječnju je japanski izvoz porastao 16,8 posto na godišnjoj razini, znatno više nego što se očekivalo, što ukazuje na snažnu potražnju u Aziji i Europi, s obzirom da je izvoz u SAD pao 5 posto.

Uvoz je, pak, pao 2,5 posto na godišnjoj razini, dok su analitičari očekivali rast. Pad uvoza ukazuje na slabost domaće potražnje, pa se ulagači nadaju snažnim poticajnim gospodarskim mjerama nove vade premijerke Sanae Takaichi.

Oprez na Wall Streetu

A na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi blago porasli. Dow Jones ojačao je 0,07 posto, dok je S&P 500 porastao 0,10, a Nasdaq indeks 0,14 posto.Na najvećoj svjetskoj burzi trgovalo se nesigurno, pa su u prvom dijelu trgovanja indeksi bili u negativnom području, ponajviše zbog pritiska na tehnološke dionice.

U jednom trenutku S&P 500 indeks informatičkog sektora bio je u minusu 1,5 posto. No, u drugom dijelu trgovanja taj se sektor oporavio i završio u plusu 0,5 posto.

U posljednje vrijeme tehnološki je sektor često pod pritiskom jer se ulagači pitaju u kojoj će se mjeri golema ulaganja u razvoj umjetne inteligencije (AI) isplatiti. Osim toga, ulagači se plaše da su cijene dionica tehnoloških divova previsoke, s obzirom da godinama snažno rastu.

Rast dolara

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla treći dan zaredom. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,22 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,12 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 152,95 na 153,55 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1845 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1840 dolara. Cijene su nafte, pak, nadoknadile dio jučerašnjih gubitaka. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros porasla 0,33 posto, na 67,65 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,29 posto, na 62,50 dolara.