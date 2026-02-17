Oprez na azijskim burzama, američka valuta ojačala u odnosu na europsku

Cijene dionica u Indiji i Japanu pale su između 0,1 i 0,9 posto, dok su u Australiji porasle 0,2 posto

Na azijskim se burzama u utorak trguje oprezno, a promet je skroman jer se u nekoliko zemalja zbog praznika ne radi, dok je dolar prema košarici valuta blago ojačao drugi dan zaredom.

Cijene dionica u Indiji i Japanu pale su između 0,1 i 0,9 posto, dok su u Australiji porasle 0,2 posto. U Hong Kongu, Kini, Južnoj Koreji i Tajvanu danas se zbog proslave Lunarne nove godine ne radi.

Kako se na mnogim tržištima ne radi, nema značajnijih vijesti, pa se trguje mirno.

Tim više što se zbog praznika jučer nije radilo ni na Wall Streetu, pa nema smjernica s najveće svjetske burze.

Jutros je, pak, terminski S&P 500 indeks u plusu 0,2 posto, a Nasdaq u minusu 0,1 posto.

To znači da se, ako se u međuvremenu situacija ne promijeni, na Wall Streetu danas može očekivati mirno trgovanje, nakon što su S&P 500 i Nasdaq indeks pali dva tjedna zaredom zbog pritiska na tehnološki sektor.

Dolar ojačao drugi dan zaredom

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago porasla drugi dan zaredom.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,12 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 96,96 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 153,20 na 152,95 jena.

No, američka je valuta ojačala u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1840 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1860 dolara.

A na londonskom je tržištu cijena barela jutros skliznula 0,57 posto, na 68,25 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,84 posto, na 63,45 dolara.