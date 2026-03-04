Kaufland i Europa upravljanje nekretninama potvrđuju izvrsnost u upravljanju ljudima

Kaufland i EUN kontinuirano pokazuju da je upravljanje ljudskim potencijalima strateška odluka, a ne samo operativna funkcija

Kaufland i njegovo sestrinsko društvo EUN (Europa upravljanje nekretninama) preuzeli su još jedan Employer Partner certifikat čime potvrđuju dugoročnu i stratešku usmjerenost na kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima.

Kaufland je ove godine dodatno potvrdio standarde izvrsnosti i kroz Above and Beyond certifikat u kategorijama Future i Innovation. Riječ je o priznanju koje mogu ostvariti samo organizacije koje se prema ukupnoj procjeni kvalitete HR sustava nalaze pri samom vrhu.

Inovacije i razvoj zaposlenika kao strateški prioritet

Kaufland i EUN kontinuirano pokazuju da je upravljanje ljudskim potencijalima strateška odluka, a ne samo operativna funkcija. Prepoznat je snažan fokus na kvaliteti iskustva zaposlenika, vidljiv kroz digitalizirane onboarding prakse i sustavnu podršku integraciji zaposlenika iz različitih radnih i kulturnih okruženja. Provode i strateški pristup razvoju digitalnih i analitičkih kompetencija, kao i aktivno uključivanje zaposlenika u Ambassador program. Spomenutim dodatno potvrđuju razvojno usmjeren i inovativan pristup upravljanju ljudskim potencijalima, istaknula je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting u SELECTIO Grupi.

Upravljanje ljudskim potencijalima usko je povezano s poslovnim prioritetima i dugoročnim planiranjem. U organizaciji se posebno ističu inicijative usmjerene na razvoj kompetencija budućnosti, poticanje inovativnosti te kontinuirano prilagođavanje organizacije promjenama na tržištu rada.

Organizacija sustavno razvija kompetencije budućnosti, potiče suradnju i osigurava transparentne karijerne mogućnosti, uz jednako vrednovanje stručnih i menadžerskih karijernih putova. Otvorena komunikacija, razvojni programi i sustavi nagrađivanja dugoročno održavaju stabilnost i rast organizacije.

- Certifikat je potvrda kvalitetnog rada u prethodnom razdoblju, a mi na njega gledamo kao prolazno vrijeme u utrci koja i dalje traje. Dobro je imati uvid gdje se nalazimo u odnosu na druge prvoklasne poslodavce u Hrvatskoj, a osobito cijenimo preporuke certifikacijskog tima, koje otvaraju interne diskusije oko prostora za daljnje unapređenje naših strategija. Veseli nas što smo lideri u kategorijama Innovation i Future jer to pokazuje da smo na pravom putu što se tiče prilagodljivosti i izgradnje otpornosti na promjene koje nas okružuju - Izjavio je prilikom dodjele certifikata, direktor Ljudskih potencijala u Kauflandu, Hrvoje Bulić.

Uz Employer Partner, Kaufland je nositelj i Equal Pay Champion certifikata. Organizacija se vodi načelom 'jednaka plaća za jednak rad' te sustavno razvija transparentne i pravedne sustave plaća.

Stjecanjem Equal Pay Champion certifikata Kaufland potvrđuje kontinuirane napore u osiguravanju ravnopravnosti i pravednosti unutar organizacije te dodatno jača svoju poziciju kao odgovoran i održiv poslodavac.