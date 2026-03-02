Raiffeisen banka ponovno potvrđuje kvalitetu HR praksi

Obnovom Employer Partner certifikata, Raiffeisen potvrđuje da razvoj ljudi i organizacijske kulture ostaje ključni strateški prioritet

Raiffeisen banka Hrvatska (RBA) i ove je godine potvrdila status nositelja Employer Partner certifikata, čime nastavlja graditi radno okruženje usmjereno na razvoj, angažiranost i dobrobit zaposlenika.

Certifikat dodjeljuje SELECTIO Grupa organizacijama koje razvijaju HR prakse dugoročno, uz jasnu povezanost s poslovnim ciljevima i organizacijskom kulturom.

Kroz cijeli zaposlenički ciklus, RBA Hrvatska sustavno razvija HR prakse povezane s poslovnom strategijom banke.

Razvoj, tehnologija i kultura u središtu HR strategije

Razvoj zaposlenika u Raiffeisen banci Hrvatska temelji se na jasno definiranim kompetencijskim modelima koji su osnova za procjenu menadžera, planiranje razvoja i oblikovanje ciljanih leadership programa. Svim zaposlenicima dostupne su dodatne edukacije u skladu s individualnim i poslovnim potrebama, a treninzi iz područja upravljanja učinkom i planiranja razvoja zabilježili su visoku razinu uključenosti.

- U velikim sustavima najveći je izazov zadržati sposobnost slušanja, učenja i prilagodbe, a upravo je to ono što u RBA kontinuirano radimo. HR ima značajnu ulogu u oblikovanju iskustva zaposlenika, od prvog dana u organizaciji i kontinuiranog profesionalnog razvoja do transparentne komunikacije i povjerenja. Posebno nam je važno da preporuke iz prethodnih ciklusa ne ostanu samo zapisane, već da ih dosljedno pretvaramo u konkretne promjene, kako bi zaposlenici mogli rasti, biti angažirani i osjećati se podržano. Za nas je svaka prilika za poboljšanje iskustva zaposlenika prostor za daljnji razvoj, a upravo u tom kontinuiranom unapređenju vidimo najveću vrijednost ovog certifikata - rekao je Ivan Tolić, direktor Upravljanja ljudskim i organizacijskim potencijalom i održivosti u RBA.

Posebno se ističe uvođenje PITAI.HR-a, AI asistenta koji zaposlenicima omogućuje brz i jednostavan pristup ključnim HR informacijama i internim dokumentima. Organizacijska kultura i kvaliteta suradnje sustavno se prate kroz godišnja istraživanja organizacijske klime i fokus-grupe sa zaposlenicima i liderima, dok inicijative Čas za nas i Meeting culture aktivno potiču dvosmjernu komunikaciju, otvoren dijalog i jasna pravila suradnje.

Uz to, sustavi nagrađivanja, mreža internih trenera i jasno definirani komunikacijski kanali stvaraju okruženje u kojem su razvoj, informiranost i uključenost zaposlenika dio svakodnevne prakse, a ne izdvojene inicijative. Briga o dobrobiti zaposlenika u RBA nije svedena na popis pogodnosti, već se gradi kroz cjelovit pristup svih koji zaposlenicima pružaju stvarnu podršku u različitim životnim i profesionalnim fazama. Kroz fleksibilne modele rada, inkluzivne prakse te kontinuirano razvijane i unapređivane novčane i nenovčane benefite, RBA nastoji stvoriti okruženje u kojem je ravnoteža privatnog i poslovnog života stvarna mogućnost, a ne samo deklarativna vrijednost.

- U RBA Hrvatskoj vidljiva je snažna uloga HR-a kao partnera poslovanju. Nakon provedene evaluacije pohvalili bismo njihovo sustavno praćenje angažiranosti zaposlenika kroz istraživanja i fokus-grupe, kao i inicijative koje aktivno potiču dijalog i uključenost. Posebno bismo istaknuli uspješnu implementaciju preporuka iz prethodnog ciklusa certifikacije, što potvrđuje razvojno usmjeren i dosljedan pristup HR praksama - istaknula je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting iz SELECTIO Grupe.

Obnovom Employer Partner certifikata, Raiffeisen banka Hrvatska potvrđuje da sustavan razvoj ljudi i organizacijske kulture ostaje jedan od njihovih ključnih strateških prioriteta.