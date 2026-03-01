Ovo su, prema LinkedInu, vještine koje poslodavci traže u 2026.

AI strategija, suradnja i upravljanje rizicima rastu brže od čistog kodiranja, pokazuje analiza 12 tržišta

LinkedIn je objavio godišnju listu najbrže rastućih vještina za 2026. godinu. Analiza koja stoji iza liste ne mjeri popularnost ni trendove na društvenim mrežama, već dvije konkretne stvari. Prvo, koje vještine profesionalci dodaju na svoje profile. Drugo, koje vještine imaju kandidati koji su u protekloj godini uspješno pronašli posao.

Podaci pokrivaju 12 tržišta, od SAD-a i Velike Britanije do Indije i Australije, a uspoređuju dvije uzastopne godine. Ove godine LinkedIn je po prvi put prekinuo tradiciju jedne zajedničke liste i podatke organizirao po funkcijama, od prodaje i financija do zdravstva i marketinga, uz zasebne preglede za svako tržište.

Najveći pomak koji lista bilježi nije toliko rast tehničkih AI vještina koliko njihovo širenje izvan usko tehničkih uloga. Prompt-inženjering i rad s velikim jezičnim modelima godinama su bili rezervirani za inženjere i istraživače, a sada se te vještine sve češće pojavljuju na profilima HR stručnjaka, prodavača, konzultanata i marketingaša.

Na primjer, u Indiji prompt-inženjering trenutačno raste među najbrže rastućim vještinama u HR-u, marketingu, prodaji i konzaltingu, što je prilično jasan signal da AI pismenost postaje dio temeljnih poslovnih funkcija, a ne samo tehničke specijalizacije, odnosno svatko s AI-jem danas mora znati baratati. Uz to raste i potražnja za strateškim upravljanjem AI-jem na razini cijele organizacije, a na američkom tržištu LinkedIn u tu kategoriju svrstava i pitanja odgovorne primjene AI-ja i upravljanja podacima.

Komunikacija i prihod, ne samo tehnologija

Drugi veliki trend je rast vještina iz područja vodstva i poslovnog rasta. Konkretno rastu međufunkcijska suradnja, upravljanje timovima, mentorstvo i javni nastup. Gotovo polovica headhuntera koji pretražuju LinkedIn pri odabiru kandidata eksplicitno koristi podatke o vještinama, umjesto da gleda titule ili trajektoriju karijere, pa sposobnost jasne komunikacije postaje mjerljiva prednost.

Na usponu su i vještine vezane uz poslovni rast, poput go-to-market strategije i razvoja partnerstava, što LinkedIn objašnjava pritiskom na tvrtke da u neizvjesnom tržišnom okruženju aktivno generiraju prihod. Četvrta kategorija koja bilježi rast je upravljanje rizicima, kako se regulatorni okviri u većini industrija usložnjavaju.

Lista dobiva praktičan značaj i zbog stanja na tržištu rada. Naime, svaki peti profesionalac globalno navodi nedostatak pravih vještina kao glavnu prepreku pri traženju posla. Metodologija se temelji isključivo na LinkedInovim podacima jer platforma ne pita poslodavce što traže, već promatra što se stvarno događa. LinkedIn svim korisnicima do 23. ožujka 2026. besplatno nudi tečajeve vezane uz vještine s liste, a više o tome možete pronaći na službenoj stranici platforme.