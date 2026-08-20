Prije će zatrovana voda biti zaboravljena, nego HDZ izgubiti vlast

Sa 76 ruku Plenković može relativizirati Gospić. Uostalom, Hrvatska ulazi u OECD, a u većini članica voda iz slavine nije za piće.

Nakon što je u Gospiću prekinuta izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode, a predsjednik države Zoran Milanović zatražio izvanredno zasjedanje Sabora, može se učiniti da megaafera povezana s 42.000 tona opasnog otpada godinama odlaganog u Gospiću naizgled ima potencijal da bude točka preokreta u političkom i društvenom životu Hrvatske. Ima li nečega opasnijega za građane, njihovu djecu i unuke od nepovratno zatrovane vode za piće 'vječnim kemikalijama' (PFAS spojevima)? Teško je naći nešto usporedivo.

Ali, bez obzira na nastojanja oporbe i građanskih inicijativa da se HDZ svrgne s vlasti, bit će veliko iznenađenje ako se preokret dogodi. U ovome društvu, uz vječitu vladavinu HDZ-a, institucije koje kontrolira ta stranka, nesposobnu oporbu i šutljivu većinu građana glasača, čak i zatrovana voda teško može biti točka preokreta.

HDZ kao crna kutija

Ako sada bar na trenutak ostavimo emocije po strani, može biti korisno slučaj kriminala s otpadom u Gospiću i drugim gradovima promotriti iz tri bitna kuta.