Mislav Mironović: Adrenalin je moje gorivo

Bivši Red Bullov sportaš nakon teške ozljede gradi novu karijeru u kreativnoj industriji i radi kampanje za globalne brendove

Gost nove epizode Liderova podcasta bivši je ekstremni biciklist i Red Bullov sportaš, a danas vlasnik MM Studia - Mislav Mironović. Nakon uspješne sportske karijere koja je završila teškom ozljedom kralježnice, Mironović uranja u kreativnu industriju te danas fotografira i snima, bavi se stop animacijom i za svjetske svjetske i lokalne brendove kreira prepoznatljive kreativne kampanje.

U ovoj inspirativnoj epizodi Mironović je novinarki i voditeljici Sandri Babić podijelio priču o svojim počecima kada u Hrvatskoj nije postojala profesionalna bajkerska scena, svom putu od amatera do profesionalca, ali i prestižnog statusa sportaša Red Bulla. Mironović je otvoreno govorio o potrebi za validacijom i borbi protiv sindroma varalice, ali i straha te ispričao kako je izgledao trenutak kad je jednu karijeru morao zamijeniti drugom i krenuti ispočetka.

Dotaknuo se i toga što sponzori žele od sportaša, koja je razlika između hrvatskog i američkog mindseta te koje su sličnost sporta i poduzetništva; ekstremnog biciklizma i stop animacije. Ispričao je i kako gradi karijeru u kreativnoj industriji kroz rad s globalnim klijentima.

