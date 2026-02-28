Hladno prešani biznis: Tehnologija i obitelj protiv konfekcijske hrane

Dok se većina proizvođača bori za policu u supermarketu, zagrebačka obiteljska tvrtka izgradila je vlastiti ekosustav

Vlastiti hladno prešani sokovi, sirove slastice, energetske pločice, salate i prirodni obroci od chije, trgovine, pravi i virtualni restoran te catering, može li se išta još dodati ovom nesvakidašnjem nizu ponude samo jedne tvrtke? Doista je rijetkost da tvrtke svoje proizvode prodaju i poslužuju u svojim trgovinama ili restoranu, no Garden Cityju očito ništa nije neizvedivo. Iako je lakše dostaviti proizvode potrošačima preko drugih restorana ili trgovačkih lanaca, zagrebački Garden City ne zanimaju jednostavna rješenja. Stoga je neumorno stvaranje inovativnih proizvoda, visoko postavljena ljestvica kvalitete i uvođenje novih standarda na hrvatsko tržište uz upotrebu novih tehnologija ono što neprekidno pokreće tvrtku od njezina osnutka prije dvanaest godina.

Inovativni pristup

Garden City tako je u sklopu svoga brenda Juice Box među prvima u Hrvatskoj uveo hladno prešane sokove (high pressure processing – ​HPP tehnologija), s naglaskom na očuvanje nutritivne vrijednosti bez termičke obrade. Vrlo je rano osnivačica i vlasnica Garden Cityja Nataša Poljak prepoznala potencijal te je ta obiteljska tvrtka bila prvi, dugo i jedini, proizvođač u Hrvatskoj koji je tom metodom omogućio dulji rok trajanja proizvoda uza zadržavanje kvalitete i nutritivnosti. Poljak posebno ističe razvoj sirovih slastica i energetskih pločica, koje su u ponudi već više od jedanaest godina u desetak različitih izdanja.

Osim restorana Juice Box Green Gold u Zagrebu, Garden City ima tri trgovine te niz partnerskih trgovina, kavana i restorana u kojima nudi svoje proizvode

– Riječ je o proizvodima koje stalno unaprjeđujemo prateći nutritivne trendove i potrebe potrošača, ali bez odricanja od okusa. Inovativan pristup primjenjujemo i u salatama te prirodnim obrocima od chije koje razvijamo naglašavajući nutritivnu vrijednost, funkcionalnost i vizualnu privlačnost. Cilj je uravnotežen obrok koji odgovara suvremenom, ubrzanom načinu života. Naša je inovacija doista sastavni dio našega poslovnog modela, koji proizlazi ne samo iz tehnologije nego i iz dugoročnog promišljanja proizvoda kojim želimo spojiti dobrobit za tijelo, praktičnost i tržišnu održivost. Garden City danas obuhvaća više komplementarnih brendova koji pokrivaju različita područja prehrambenog tržišta, pri čemu se naglašavaju kvaliteta, inovacija i suvremeni pristup hrani. Vodeći brend Juice Box nastao je kad i tvrtka te je ubrzao njezin rast. U sklopu njega proizvodimo i razvijamo zdravu hranu i pića prilagođene suvremenom načinu života i potrebama potrošača koji traže nutritivno vrijedne, praktične i kvalitetne proizvode. Cookie Box brend je koji je potkraj 2025. pokrenula kći Ivona radi razvoja linije keksića (engl. cookieja). Sa snažnim vizualnim identitetom i suvremenim pristupom slasticama Cookie Box ima potencijal skaliranja putem maloprodaje i internetskih kanala – opisuje Poljak.