Tvrtke i tržišta

Minor Hotels donosi novu dimenziju luksuza u Savudriju

21. lipnja 2026.
Adriatic Istria Resort Savudrija

Adriatic Istria Resort Savudrija

foto Anantara
Manuela Tašler
Manuela Tašler

Nakon završetka sezone, hotel Adriatic kreće u obnovu kako bi iduće godine otvorio vrata pod prestižnim brendom Anantara grupacije

Ovogodišnja turistička sezona u hotelu Adriatic u Savudriji odvija se u međuprostoru između dva operatora: njegov vlasnik, srbijanska MK Grupa, potkraj prošle godine raskinuo je dugogodišnju suradnju s Kempinskim, čiji je brend uklonjen iz imena hotela, i sklopio ugovor s kompanijom Minor Hotels, čiji brend još nije postao sastavni dio imena hotela.

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