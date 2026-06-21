Tvrtke i tržišta
Minor Hotels donosi novu dimenziju luksuza u Savudriju
21. lipnja 2026.
foto Anantara
Nakon završetka sezone, hotel Adriatic kreće u obnovu kako bi iduće godine otvorio vrata pod prestižnim brendom Anantara grupacije
Ovogodišnja turistička sezona u hotelu Adriatic u Savudriji odvija se u međuprostoru između dva operatora: njegov vlasnik, srbijanska MK Grupa, potkraj prošle godine raskinuo je dugogodišnju suradnju s Kempinskim, čiji je brend uklonjen iz imena hotela, i sklopio ugovor s kompanijom Minor Hotels, čiji brend još nije postao sastavni dio imena hotela.
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