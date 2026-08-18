Sport Vision preuzima poljski lanac, pokrenut predstečaj za Contorte

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Vlasnik trgovina Sport Vision BDS SPORT CR preuzeo je MARKETING INVESTMENT GROUP CR od istoimene poljske tvrtke, smijenjeno je i cijelo vodstvo te je jedinom direktoricom imenovana Antonija Stojić.

Riječ je o hrvatskom dijelu šire regionalne transakcije kojom Sport Vision preko svoje BDS strukture preuzima društva Marketing Investment Groupa u osam zemalja srednje i istočne Europe: Hrvatskoj, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Marketing Investment Group nije samostalni mali regionalni trgovac, već je dio britanske JD Sports Fashion grupe. JD Sports je 2021. godine kupio 60 posto MIG-a, a 2024. dovršio preuzimanje preostalog udjela. MIG u regiji upravljao je, među ostalim, lancem trgovina Sizeer, specijaliziranim za sportsku obuću i odjeću.