HAKOM: Tržište elektroničkih komunikacija lani poraslo za 3,6 posto

Na tržištu elektroničkih komunikacija u 2025. godini ostvareno je 1,87 milijardi eura ukupnih prihoda od usluga što je 3,6 posto više nego u 2024., a nastavljena su i velika ulaganja u mrežnu infrastrukturu, posebno u mreže velikog kapaciteta i brzina, izvijestila je u srijedu regulatorna agencija HAKOM.

Prihodi od usluga u mobilnim mrežama rasli su za gotovo tri posto, a prihodi od usluga u fiksnim mrežama za 5,1 posto u odnosu na 2024. godinu.

Ulaganja u materijalnu imovinu su u 2025. u odnosu na 2024. povećana u fiksnu mrežu, dok su u materijalnu imovinu u mobilnoj mreži blago pala. Najveći rast ostvaren je s više od 135 milijuna eura uloženih u VHCN mreže velikog kapaciteta.

Rast ulaganja u fiksne/nepokretne mreže pratio je i nastavak prelaska korisnika na svjetlovodne/optičke mreže, a broj priključaka putem tih mreža povećan je za više od 119,3 tisuće u odnosu na 2024. godinu.

Time je broj tih priključaka u 2025. godini povećan na gotovo 471 tisuću, što čini gotovo 40 posto od ukupno više od 1,18 milijuna priključaka u fiksnim mrežama, uz istodobno smanjenje broja priključaka na bakrenoj mreži za više od 81 tisuću u odnosu na 2024. godinu.

Putem VHCN mreža priključaka je na kraju 2025. bilo više od 618,6 tisuća, te je njihov udjel premašio polovicu svih priključaka širokopojasnog pristupa internetu u fiksnim mrežama, pri čemu je udjel priključaka s brzinama većim od 100 Mbit/s dosegnuo 55,4 posto, dok priključci s brzinama većim od 300 Mbit/s čine 41,7 posto svih priključaka, podaci su HAKOM-a.

HAKOM izvješćuje i da je 2025. godina donijela nastavak smanjenja uporabe fiksnih telefona, kao i pad prihoda od te usluge koji su bili za 14,8 posto niži nego u 2024., uz nastavak pada broja korisnika za 1,5 posto.

U mobilnoj mreži prihodi su također pali za 2,1 posto, unatoč, kako kažu iz HAKOM-a, rastu broja korisnika u toj mreži za 5,2 posto.

U segmentu naplatne televizije broj priključaka porastao je na više od 939,6 tisuća ili za 1,3 posto u odnosu na 2024., a porasli su i ukupni prihodi od usluga takve televizije, za 7,6 posto.