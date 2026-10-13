Kinezi ruše cijene, Europa vraća Renault 5 i Spaček

Europski proizvođači oživljavaju kultne modele kako bi privukli kupce električnih vozila, ali nostalgija neće biti dovoljna za pobjedu nad Kinom

Europski proizvođači automobila sve se više okreću vlastitoj povijesti kako bi se obranili od kineske konkurencije na tržištu električnih vozila. Oživljavanjem kultnih modela pokušavaju iskoristiti nostalgiju i emocionalnu povezanost kupaca s poznatim automobilima, dok istodobno nastoje smanjiti troškove i uhvatiti korak s kineskim proizvođačima u razvoju tehnologije, prenosi Reuters.

Kineski proizvođači električnih vozila poput BYD-a i Geelyja u drugom su tromjesečju držali gotovo 11 posto europskog tržišta, prema podacima tvrtke Schmidt Automotive Research. Njihovi su automobili često jeftiniji i tehnološki napredniji od modela tradicionalnih europskih proizvođača, koji su zato prisiljeni istodobno smanjivati troškove i tražiti nove načine da se izdvoje iz sve snažnije konkurencije.

Jedan od odgovora pronalaze u povratku modelima koji su obilježili prošla desetljeća. Renault je tako oživio model 5, prvi put predstavljen 1972. godine, a Stellantis je na ovotjednom Pariškom autosalonu predstavio koncept električnog Citroëna 2CV, koji najavljuje serijski model planiran za 2028. godinu. Izvorni 2CV proizvodio se od 1948. do 1990. godine. Volkswagenov električni Polo također preuzima dizajnerske elemente iz zlatnog doba Golfa iz osamdesetih godina.

Renault već ima konkretne rezultate. Električni Renault 5 najprodavaniji je električni automobil u svojoj kategoriji u Europi od početka godine, a njegova je prodaja pridonijela devetpostotnom rastu prihoda Renault grupe u prvom polugodištu.

– Želimo se razlikovati od drugih, ali i izazvati određenu emocionalnu reakciju – rekao je Laurens van den Acker, direktor dizajna Renault grupe.

Kupcima žele ponuditi više od tehnologije

Čini se da nostalgija djeluje barem na dio kupaca. Britanac Chris Litchfield (51) prvi je put kupio električni automobil u svibnju. Odrastao je uz Renault 5, pa je odabrao novu električnu verziju tog modela.

– Želja da kupim novi Renault 5 bila je mnogo snažnija od mojih dvojbi oko električnih automobila. Glavni razlog zašto ga volim jest to što je to Renault 5. To je potpuno nova, moderna reinterpretacija izvornog modela – rekao je.

Na sličan odgovor publike računa i Volkswagen s modelom ID. Polo, dijelom ponude pristupačnih električnih automobila kojima se njemački proizvođač želi suprotstaviti kineskoj konkurenciji. Među dodatnim opcijama nalazi se retro prikaz instrumentne ploče koji oponaša klasični brzinomjer ranih generacija Golfa, kao i mogućnost reprodukcije glazbe uz prikaz virtualne audiokasete.

– To smo zamislili samo kao šalu, ali ljudima se jako sviđa – rekao je Andreas Mindt, glavni dizajner Volkswagena, o toj opciji.

Stellantis se nada sličnom uspjehu s budućim električnim 2CV-om. Njime želi privući vjerne obožavatelje izvornog automobila, ali i širu publiku koja traži pristupačno električno vozilo.

– Zanimljivo je da se taj retro trend pojavljuje upravo u segmentu malih i pristupačnih električnih automobila u Europi. Upravo će u tom segmentu pritisak kineskih proizvođača na cijene biti najsnažniji – rekao je Robert Dooley, viši stručnjak za dizajnersku strategiju u tvrtki Car Design Research.

Budući da su marže na malim automobilima niske, svaki dodatak koji modelu daje veću vrijednost može biti važan.

– Sve što možete učiniti kako biste dodali malo vrijednosti bit će dobro prihvaćeno – dodao je Dooley.

Oslanjanje na prošlost ima svoja ograničenja

Povratak kultnim modelima ipak nije jamstvo uspjeha. Takav pristup ima potencijala u Europi, gdje su obitelji često generacijama ostajale vjerne određenim modelima i njihovu dizajnu, ali možda neće jednako dobro funkcionirati na drugim tržištima. Osim toga, nostalgija nema neograničen rok trajanja, smatra Van den Acker.

– Ikone nisu vječne, imaju svoje razdoblje slave – rekao je. Proizvođači zato moraju prepoznati pravi trenutak za oživljavanje nekog modela jer ikonu jedne generacije s vremenom može zamijeniti neka druga.

Dosadašnja iskustva pokazuju da nostalgija sama po sebi nije dovoljna. Volkswagenov električni minibus ID. Buzz početkom ovog desetljeća izazvao je velik interes, ali potražnja je poslije oslabila jer su američke kupce odbile njegova visoka cijena i ograničeni doseg.

Ni Buba, jedan od najprepoznatljivijih automobilskih dizajna 20. stoljeća, nije doživjela električnu eru. Taj je model tijekom kontrakulture šezdesetih godina prošlog stoljeća uspio nadići svoje podrijetlo iz nacističkog razdoblja i postati simbolom drukčijeg načina života. Volkswagen je njegovu proizvodnju obustavio 2019. godine, u vrijeme kada su se kupci sve više okretali SUV-ovima.

– Ne smijemo se oslanjati samo na svoju povijest. Moramo biti izvrsni u tehnologijama koje su nam potrebne za budućnost – rekao je Mindt, ističući važnost značajki poput brzog punjenja i autonomne vožnje.

Proizvođači pritom moraju paziti i da novim verzijama ne razočaraju najvjernije obožavatelje starih modela. Uoči predstavljanja koncepta električnog 2CV-a Citroën je zatražio mišljenje kolekcionara izvornog modela o tome koje bi njegove značajke trebalo sačuvati. Ispitanici su istaknuli pristupačnu cijenu, jednostavnost vožnje i prepoznatljivi pomični platneni krov.

No, za Thierryja Jouannyja, voditelja francuskog kluba kolekcionara modela 2CV i ponosnog vlasnika primjerka iz 1951. godine, to nije dovoljno. Svaka nova verzija mora zadržati i emocionalnu privlačnost izvornika.

– Novi 2CV mora imati ono nešto što je teško opisati riječima. Onaj element koji privlači ljude i zbog kojeg više niste samo anonimna osoba koja se stapa s gomilom – rekao je.