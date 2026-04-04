Meštar kozmetika: Muška njega u duhu 'Velog mista'

Neću politiku u svoju butigu – govorio je Meštar u seriji 'Velo misto' u izvedbi velikog Borisa Dvornika. Neuništivi Meštar promijenio je četiri države u svojoj brijačnici, ali nije izgubio južnjačku živost i inat. Njegove škare neumorno su šišale bradu, brkove i kosu, pomade davale završni štih, a političke ocjene i razgovori o Hajduku stavljale točku na 'i' svakom posjetu brijačnici. Nadahnut pojmom 'meštra', koji označava pravoga majstora svoga zanata, te likom i djelom nezaboravnoga televizijskog junaka, Meštrovo nasljeđe oživljava istoimeni splitski brend svojim proizvodima za muškarce. Brend Meštar kozmetika nastoji unijeti u današnje brijačnice (kojih je sve više) stil gospode od početka do sredine dvadesetoga stoljeća i tadašnje dalmatinsko kulturno ozračje u suvremenoj izvedbi. A kako bi brend bio stalno povezan sa svojim korisnicima, pokraj proizvodnog prostora ima i brijačnicu u kojoj se mogu isprobati i iz prve ruke čuti ocjene proizvoda.

Samo za muškarce

Linije Meštar kozmetike nose tako prigodne nazive Balun, Picigin, Dišpet, Balatura (trijem iznad ulaza u prizemlje primorske kuće) ili Bagulina (štap s kuglom ili ručkom koji su nekada nosili kicoši) te obuhvaćaju proizvode za njegu lica, tijela, kose, brade i za brijanje. Od početka brend je usko vezan uz barbering (brijanje) zajednicu, istaknuo je Mario Goreta, vlasnik Spartiuma koji stoji iza Meštar kozmetike, jer stasao je s pomoću suradnje s brijačnicama (barbershopovima) diljem Hrvatske.

– Naše proizvode upotrebljavali su profesionalci u svakodnevnom radu. Kao prirodan nastavak tog razvoja uz proizvodni pogon otvorili smo i svoju brijačnicu s uslugom šišanja i tradicionalnog brijanja te edukacije. Meštar tako spaja mušku kozmetiku i barbering u jedinstven koncept u kojem se proizvodi ne razvijaju izolirano, već u stalnoj interakciji s tržištem i stvarnim potrebama korisnika. Sve recepture razvijene su unutar tvrtke, razvoj proizvoda temelji se na vlastitom znanju i dugotrajnom ispitivanju te su neki proizvodi razvijani i do godinu dana. Toliko je naime trebalo od početne formulacije preko ispitivanja i analiza do konačnog dizajna ambalaže te izlaska na tržište. Prvi proizvodi bili su prirodni sapuni, a ideja o brendu Meštar javila se 2020. godine, kada smo prepoznali nedostatak jasno profilirane muške kozmetike na tržištu, ali i istodobni rast barbering-scene. Razvoj je uključivao i pogreške, no upravo su ta iskustva omogućila bolje razumijevanje tržišta i stvarnih potreba korisnika te dovela do kvalitetnijih i zrelijih proizvoda – opisuje Goreta.