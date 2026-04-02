Značajan porast interesa za električna vozila zbog skupog goriva

Više testnih vožnji, pregleda oglasa i prodaje rabljenih modela pokazuje snažan zaokret potrošača prema elektrilčnim modelima

Rastuće cijene goriva uzrokovane sukobom na Bliskom istoku doveli su do naglog porasta interesa potrošača za električna vozila, što se očituje u većem broju probnih vožnji, pregleda oglasa i prodaje rabljenih vozila, prenosi Financial Times.

Za automobilsku industriju najveća je briga hoće li se taj interes održati u vrijeme kada proizvođači automobila poput Forda, Honde i Stellantisa otkazuju lansiranja električnih modela i ublažavaju svoje ambicije prelaska s benzinskih motora.

- Plima se okreće protiv nestabilne prirode i prevelikog oslanjanja na fosilna goriva te sada počinjemo svjedočiti kako ‘anksioznost na pumpi’ zbog cijene goriva zamjenjuje ‘anksioznost dosega’ (strah da će baterija ostati bez energije tijekom vožnje) - rekao je Matt Galvin, direktor britanskog poslovanja proizvođača električnih vozila Polestar, ističući porast upita i probnih vožnji za njihova vozila.

Pregledi oglasa za nove modele BYD-a u Ujedinjenom Kraljevstvu porasli su 77 posto na godišnjoj razini, dok su pretrage rabljenih BYD vozila porasle za više od 375 posto, prema podacima internetskog tržišta AutoTrader. Među najgledanijim BYD modelima bili su električni automobil Sealion 7 po cijeni od 47.015 funti i plug-in hibrid Sealion 5 od 29.885 funti. U jednoj 30-sekundnoj reklami na društvenim mrežama ovog tjedna, BYD Europe koristio je slogan: 'Cijene goriva se mijenjaju, vaši planovi ne. Uštedite novac uz BYD.'

Najveći svjetski proizvođač električnih vozila fokusirao se na širenje međunarodne prodaje uslijed velikih pritisaka na domaćem tržištu, te je nedavno angažirao glumca Daniela Craiga za lansiranje svog novog premium modela Denza u Europi. Kineska grupa u petak je izvijestila o prvom padu godišnje dobiti u četiri godine, pri čemu je predsjednik Wang Chuanfu upozorio da je cjenovna konkurencija na domaćem tržištu električnih vozila dosegla vrhunac. Unatoč padu prodaje na domaćem tržištu, dionice BYD-a porasle su 17,5 posto od početka rata u Iranu, zbog očekivanja investitora o jačanju čiste energije.

Ističući tehnološku prednost kineskih električnih vozila, Wang je dodao: 'Ovo predstavlja zlatno razdoblje prilike za kineske brendove da izađu na globalno tržište.'

Upiti za električne modele na Renaultovoj web stranici porasli su 24 posto od 28. veljače, prema podacima francuskog proizvođača. Kod Kije, koja uskoro lansira EV2, svoj najjeftiniji i najmanji električni model s cijenom ispod 25 tisuća funti, zahtjevi za probne vožnje njihovih električnih vozila porasli su 84 posto od veljače 2025., prema navodima kompanije.

Interes za električna vozila tradicionalno raste paralelno s rastom cijena goriva, ali se povijesno također brzo smanjuje kada se tržište stabilizira. Prema podacima britanske automobilske organizacije RAC, cijene benzina u Ujedinjenom Kraljevstvu porasle su 13 posto od kraja veljače na 1,50 funti po litri, što je najviša razina u gotovo dvije godine.

Ipak, neki rukovoditelji u automobilskoj industriji ističu da se najnoviji rast cijena benzina poklopio s većim brojem novih i rabljenih električnih modela, pristupačnijim ponudama i poboljšanim dometom baterija. Prodaja vozila na baterijski pogon porasla je 15 posto na godišnjoj razini u prva dva mjeseca godine, prema podacima europske automobilske udruge Acea, čineći 19 posto tržišta novih automobila u EU. U Ujedinjenom Kraljevstvu električna vozila činila su 22 posto tržišta.

- Činjenica da vam mogu reći da prodajemo čak četiri puta više rabljenih električnih vozila nego prije samo šest mjeseci mislim da je pokazatelj stvarne potražnje - rekao je Gurjeet Grewal, izvršni direktor tvrtke Octopus Electric Vehicles, koja pruža leasing i financiranje električnih automobila.