Najteža godina za hrvatskog proizvođača ekoloških tenisica

Pad u SAD-u i Njemačkoj donio gubitak od 350 tisuća eura i ogolio problem financiranja rasta hardverskih startupova

Earthbound (bivši Miret), hrvatski startup braće Domagoja i Hrvoja Boljara poznat po ekološkim tenisicama od prirodnih materijala, prošle godine prošao je kroz najtežu godinu od osnivanja. Prihodi su iznosili 470 tisuća eura, uz gubitak od 350 tisuća eura, dok je tvrtka istovremeno izgubila pristup dvama ključnim izvoznim tržištima koja su činila više od polovice prodaje.