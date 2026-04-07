Orqa i ukrajinski partner razvijat će interceptor dronove za NATO

Suradnja Orqe i General Cherryja cilja proizvodnju i opskrbu saveznica dronovima kroz europski lanac, uz nove pogone i širenje kapaciteta

Osječka Orqa i ukrajinska obrambeno-tehnološka tvrtka General Cherry potpisale su sporazum o strateškoj suradnji na razvoju i proizvodnji besposadnih zračnih sustava, s naglaskom na tzv. interceptor dronove, komponente i druge sustave namijenjene obrani od suvremenih zračnih prijetnji.

- Ovo partnerstvo počiva na inovativnom modelu zajedničke proizvodnje koji nam omogućuje da dokazano operativno znanje i iskustvo tvrtke General Cherry spojimo s našom tehnologijom te po prvi put izvan Ukrajine ponudimo sposobnosti učinkovite zračne zaštite protiv modernih besposadnih prijetnji. Riječ je o važnom iskoraku kojim visokoučinkovite sustave stavljamo u službu sigurnosti svih naših saveznika - kazao je Srđan Kovačević, suosnivač i izvršni direktor Orqe.

Prema priopćenju dviju kompanija, suradnja spaja Orqine proizvodne kapacitete i tržišno iskustvo s operativnim znanjem ukrajinskog partnera, stečenim u realnim borbenim uvjetima. U planu je i uspostava zajedničkih proizvodnih pogona u Hrvatskoj i Ukrajini, a prvi proizvodi očekuju se uskoro.

Time bi NATO saveznice trebale dobiti mogućnost izravne nabave interceptor dronova kroz europski opskrbni lanac, bez oslanjanja na ukrajinske ratne zalihe. Za osječku tvrtku je to novi korak u obrambenom segmentu, u trenutku kada ubrzano širi proizvodnju i međunarodnu prisutnost.

- Pokrećemo značajno i obećavajuće partnerstvo s tvrtkom koja donosi više od desetljeća iskustva i vodeću ekspertizu u industriji bespilotnih letjelica. Naš zajednički cilj je pomoći u izgradnji nove arhitekture europske i globalne sigurnosti uz pomoć jedinstvenog ratnog iskustva Ukrajine i tehnološke stručnosti Orqe - izjavio je Yaroslav Gryshyn, suosnivač tvrtke General Cherry.

Podsjetimo, novo partnerstvo dvaju obrambeno-tehnoloških tvrtki dolazi otprilike mjesec dana nakon što je Orqa osigurala 12,7 milijuna eura u Series A rundi financiranja za širenje globalne proizvodne mreže i međunarodnu ekspanziju. U toj rundi sudjelovali su Expeditions, Lightspeed Venture Partners, Taiwania Capital, Aymo i Radius Capital, a tvrtka je tada poručila da joj je cilj dodatno povećati proizvodne i opskrbne kapacitete.

To se nadovezuje na Orqin program distribuirane proizvodnje predstavljen krajem 2025., kada je tvrtka objavila da joj proizvodni kapacitet u Osijeku doseže oko 280 tisuća dronova godišnje, uz plan širenja na više od milijun jedinica godišnje kroz mrežu partnera. U prosincu prošle godine je Kovačević rekao i da je tvrtka otvorena za zajedničke pothvate na drugim tržištima, a očito je da su u vezi toga bili ozbiljni.

U međuvremenu je Orqa dodatno širila obrambenu mrežu partnerstava. U ožujku ove godine potpisala je sporazum s američkim Red River Army Depotom u Teksasu o potpori proizvodnji malih besposadnih sustava za potrebe američke vojske, dok je početkom 2025. s DOK-ING-om ušla u suradnju na razvoju tehnologija povezivanja besposadnih letjelica i kopnenih sustava. Još krajem 2024. Orqa je sklopila partnerstvo s turskim Baykarom na razvoju novih tehničkih sposobnosti.

S druge strane, i ukrajinski partner u ovaj posao ulazi s nedavnim širenjem poslovanja. Naime, General Cherry je krajem ožujka ove godine objavio partnerstvo s američkom tvrtkom Wilcox Industries za proizvodnju FPV i interceptor dronova u SAD-u, a početkom godine na sajmu UMEX 2026 prvi put je javno predstavio interceptor dron Bullet, namijenjen presretanju bespilotnih letjelica tipa Shahed.