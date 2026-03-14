Počeli sa 'spitfajericama', a danas rade odore za Croatia Airlines

Kada je prije 43 godine osnovana, Naftalina je bila svojevrsna avangarda, a danas je pozicionirana kao proizvođač korporacijske odjeće

Nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines nedavno se počeo rebrendirati. Osim novih aviona, tu su i nove odore. Dizajn potpisuje Martina Vrdoljak Ranilović, pilotske kape izradila je tvrtka Šešir, košulje i kravate Potomac, a veći dio odore, odijela, izradila je tvrtka Naftalina, iza koje stoji Josipa Maslać-Petričević. Upravo nas je suradnja s Croatia Airlinesom navela na poduzetničku priču o Naftalini, tekstilnom biznisu iz zagrebačkog Botinca koji posluje već 43 godine.

Maslać-Petričević tvrtku je osnovala 1983., kada je imala samo dvadeset godina. Kako kaže, u počecima su bili prava avangarda jer su na domaćem tržištu počeli šivati proizvode od trapera, pa se mogu svrstati u takozvanu jeans-generaciju.

– Kod nas nije bilo ničega takvog. Morao si potegnuti do Trsta kada si poželio kupiti nešto, a kada smo mi otvorili svoju prvu trgovinu u Zagrebu, kod nas su dolazili i Slovenci i ljudi iz Bosne i Hercegovine… Baš smo bili avangardni. Šivali smo i jakne, 'spitfajerice', za Bad Blue Boyse i Torcidu. Bile su to te početničke godine – prisjetila se Maslać-Petričević, dodajući da nije očekivala takav rast kakav su u počecima imali.

Naftalina proizvodni pogon

Loša bila 1993.

Naime, Naftalina je u jednom trenutku imala trgovine u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Vinkovcima, a danas ima samo u centru Zagreba. Naftalinu sada uz vlasnicu Maslać-Petričević vode i njezina djeca Matea Pirić i Domagoj Petričević. Tijekom Liderova posjeta tvrtki razgovarali smo i s drugom generacijom, točnije s nasljednicom Mateom.