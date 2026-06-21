Velike tvrtke guraju male: od AI inkubatora do milijun eura potpore

Domaći programi startupima i mladim poduzetnicima nude mentorstvo, kontakte, prve kupce i kapital potreban za izlazak na tržište.

Tvrtke nisu samo suparnice na tržištu, mogu surađivati i sklapati partnerstva, ali i pomagati drugim tvrtkama da napreduju i razvijaju se. Posebno se to odnosi na uspješne tvrtke koje su odlučile pomoći mladim poduzetnicima da ostvare svoje ideje i brže stasaju u tvrtke dovoljno potkovane znanjima da se same bore i održe na tržištu. Domaći programi pokazuju da ima hrvatskih tvrtki koje žele pomoći novim snagama, da zanimanja ima te da su programi uspješno pogurnuli razvojne tvrtke u poduzetničke vode.

Inkubator za AI

Solvership kao tvrtka za savjetovanje na području informacijske tehnologije pokrenuo je tako BIRD Inkubator 2021. kao prvi hrvatski inkubator specijaliziran za startupove za umjetnu inteligenciju (AI). Sven Harjaček, team lead u BIRD Incubatoru, navodi da timovima pomažu da prođu cijeli put od početne ideje i ocjene problema do razvoja proizvoda, izlaska na tržište i prikupljanja kapitala za daljnje skaliranje. Veli da poduzetnicima pružaju strukturirane programe, pojedinačno mentorstvo iskusnih osnivača i stručnjaka iz djelatnosti te pristup mreži korporativnih partnera i investitora.

– Povezujemo startup-timove s drugim osnivačima koji prolaze slične izazove kako bi brže učili i jedni drugima pomagali. Cilj nam je startupovima osigurati znanje, mrežu kontakata i prilike. Nudimo tri programa: predinkubaciju za timove u vrlo ranoj fazi razvoja u trajanju od sedam tjedana, inkubaciju za startupove koji već imaju minimalni održivi proizvod (minimum viable product, MVP) u trajanju od šest mjeseci te akceleraciju za startupove spremne za skaliranje i prikupljanje veće runde investicija, koju pripremamo za pokretanje potkraj 2026.

Korisnicima je najvrjednije zasebno mentorstvo s ljudima koji su sami gradili i skalirali tvrtke. Tehnički osnivači najčešće trebaju podršku u područjima poput validacije tržišta, definiranja poslovnog modela, pivotiranja i strategije izlaska na tržište. Velik interes pokazuju i prema suradnji s korporativnim partnerima u pilot-projektima jer startupovima omogućuju prvi ozbiljni tržišni feedback i otvaraju put do prvih klijenata – opisuje Harjaček.