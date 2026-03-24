Hub koji tvrtkama skraćuje put od ideje do tržišta

Europski digitalni inovacijski hub s FER-a već je radio s više od 1500 tvrtki, a tri primjera pokazuju kako takva podrška izgleda u praksi

Kad se mala, ali inovativna hrvatska tvrtka s dobrim proizvodom nađe pred pitanjem kako ga testirati, certificirati, pronaći partnera u Njemačkoj ili se prijaviti na europski natječaj za financiranje, odgovor se obično svede na 'snađi se kako znaš'.

Srećom, u Hrvatskoj su se s godinama počele razvijati inicijative koje upravo u takvim situacijama daju podršku poduzetnicima početnicima, a jedan od njih je i projekt CROBOHUB++, koji već nekoliko godina djeluje na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Kako bi ojačala konkurentnost europskih tvrtki u odnosu na SAD i Kinu te olakšala suradnju među državama, Europska komisija osmislila je cijelu mrežu europskih digitalnih inovacijskih hubova (EDIH). Pa umjesto da svaka tvrtka sama traži laboratorij za testiranje, stručnjaka za kibernetičku sigurnost ili put do investitora, mogu se besplatno obratiti hubovima poput hrvatskog CROBOHUB-a, koji ih potom povezuje s pravim ljudima, znanjem i infrastrukturom bilo gdje u Europi.

– Europski digitalni inovacijski hubovi imaju važnu ulogu u europskom okviru digitalne transformacije. Zamišljeni su kao praktične ulazne točke kroz koje poduzeća i organizacije javnog sektora mogu doći do tehničke ekspertize, testiranja prije ulaganja, razvoja vještina, partnera i pristupa financiranju – kaže Jadranka Lovrić, voditeljica provedbe programa EDIH CROBOHUB++ na FER-u.