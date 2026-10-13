Lako je tuđim proračunom mlatiti: Bačićev populizam od tri eura

Dok Bačić traži niži porez na plaće, država Zagrebu ukidanjem poreza na mirovine oduzima 85 milijuna eura godišnje.

Najava gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da porez na nekretnine od 2027. godine skače s pet na osam eura po kvadratu poslužila je ministru Bačiću za brzu porciju populizma: preusmjerite taj novac u smanjenje poreza na dohodak i podebljajte novčanike Zagrepčanima!

Priča zvuči bajkovito, ali puca po šavovima čim se pogleda proračun. U rebalansu za 2026. godinu Zagreb od poreza na dohodak očekuje ogromnih 1,55 milijardi eura, dok mu porez na nekretnine donosi tek 17 milijuna, što je više od 90 puta manje.

Koliko bi Zagrepčanima zaista porasle plaće?

Uzmimo za ministra povoljnu pretpostavku da Zagreb uspije oporezovati čak 50 tisuća stanova prosječne površine 70 četvornih metara. Po staroj stopi od pet eura to je 17,5 milijuna eura, a po novoj od osam eura - velikih 28 milijuna.

Ministar je, dakle, junački pronašao dodatnih 10,5 milijuna eura za spas zagrebačkih novčanika. Problem je samo što taj ‘ogromni’ iznos čini 0,68 posto gradskog prihoda od poreza na dohodak.

Prevedeno na jezik kućnog budžeta: tom bi se financijskom injekcijom niža stopa poreza na dohodak mogla skresati sa sadašnjih 23 na približno 22,8 posto. Za zaposlenika s prosječnom zagrebačkom bruto plaćom, bez dodatnih poreznih olakšica, to znači renesansu osobnog standarda i povišicu od cijela tri eura mjesečno.

I to pod uvjetom da se Porezna uprava izbori za baš svaki stan, budući da zakon predviđa brojne iznimke.