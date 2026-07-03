Regres 2026.: Tko ima pravo i mora li ga poslodavac isplatiti?

Pravo na regres ne uređuje Zakon o radu, a neoporezivo se može isplatiti do 700 eura pod propisanim uvjetima

Regres je novčana naknada koju poslodavac isplaćuje radniku u pravilu jednom na godinu, a vezana je uz korištenje godišnjeg odmora. Svrha je regresa pomoći radniku da pokrije dodatne troškove odlaska na godišnji odmor, poput troškova putovanja, smještaja ili drugih povećanih troškova života tijekom odmora. Iako se u svakodnevnoj praksi regres percipira kao uvriježeno pravo i obveza poslodavca, njegova pravna osnova i uvjeti isplate zaslužuju pažljiviju analizu – i s radnopravnog i s poreznopravnog stajališta.