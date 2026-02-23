Podravka Agri povećava površine za proizvodnju krumpira

Proizvodnja se širi na 129 hektara, a skladište u Lipovcu osigurava opskrbu domaćeg tržišta cijelu godinu

Podravka Agri ove godine povećava površine zasijane krumpirom budući da se potpisivanjem ugovora o suradnji s tvrtkom Kanaan iz Donjeg Miholjca njezine površine za proizvodnju krumpira za preradu odnosno proizvodnju čipsa povećavaju na 77 hektara, dok se proizvodnja konzumnog krumpira širi na 52 hektara.

Zbog dobre kvalitete tla i sustava navodnjavanja koji su ključni za uspješnu proizvodnju krumpira, cjelokupna proizvodnja bit će locirana na ratarskim površinama Belja u Baranji, kaže se u priopćenju Podravke.

Član Uprave Podravke Agri Željko Erceg ističe da je proizvodnja krumpira u Hrvatskoj ispod polovice domaćih potreba, što je utjecalo na odluku o povećanju proizvodnje na površinama Podravke Agri.

- Ove godine ćemo više nego dvostruko povećati površine na kojima proizvodimo konzumni krumpir, a posebno krumpir za preradu, jer smo potpisali ugovor s tvrtkom Kanaan, jednim od najznačajnijih proizvođača čipsa u regiji. Naša dosadašnja suradnja bila je vrlo uspješna i otvorila nam je put za daljnje širenje proizvodnje te uspješan plasman domaćeg krumpira koji uzgajamo na našim oranicama - rekao je Erceg.

Posebnom prednošću te suradnje ističe blizinu uzgojnog područja i tvornice za preradu krumpira. Krumpir će sijati na lokacijama s novim sustavima za navodnjavanje kako bi se biljkama osiguralo dovoljno vode u razdoblju intenzivnog rasta gomolja.

- Naši prošlogodišnji prinosi od 55 tona po hektaru prelaze prosječne prinose u zemljama koje su najveći proizvođači krumpira u EU-u. Stoga smo posebno optimistični u pogledu proizvodnje u ovoj godini - izjavio je Erceg.

Direktor Kanaana Zvonko Popović istaknuo je kako je partnerstvo s Podravkom Agri izraslo iz dugogodišnje suradnje u kojoj su definirane ključne sorte krumpira te procesi i aktivnosti na polju radi dobivanja krumpira željene kvalitete.

- Uzgoj krumpira u Baranji nam je posebno zanimljiv zbog blizine naše tvornice do koje krumpir s polja stiže u roku od trideset minuta - kaže Popović.

Iznimno važan resurs Podravke Agri za proizvodnju i plasman konzumnog krumpira specijalizirano je skladište za povrće u Lipovcu ukupnog kapaciteta 5.000 tona u podnom dijelu i 4.400 box paleta u paletnom dijelu. U paletnom skladištu u Lipovcu skladišti se konzumni krumpir koji se plasira na domaće tržište tijekom cijele godine.