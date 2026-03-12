Zalando u 2025. zabilježio dvoznamenkasti rast i najavio otkup dionica

Unatoč nedavnom zatvaranju skladišta u Njemačkoj, Zalando bilježi dobre poslovne rezultate, čemu je doprinijelo i preuzimanje About You

Njemački modni div Zalando izvijestio je o dobrim poslovnim rezultatima za 2025. godinu, koje je obilježio dvoznamenkasti rast ključnih financijskih pokazatelja. Kako navode iz Zalanda, prihod grupe porastao je za 16,8 posto na 12,3 milijarde eura, dok je prilagođena dobit prije kamata i poreza (EBIT) dosegla 591 milijun eura, što je rast od 15,6 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Dok je prilagođena EBIT marža na razini grupe ostala stabilna na 4,8 posto, marža samostalnog poslovanja Zalanda porasla je na 5,3 posto.

Nakon što je Lider krajem prošle godine izvijestio o skoku prihoda Zalanda u trećem tromjesečju 2025. na tri milijarde eura, neposredno nakon preuzimanja platforme About You, integracija te dvije tvrtke donijela je željene rezultate brže od očekivanog. Naime, zahvaljujući tom spajanju, Zalando očekuje da će zajedničko poslovanje donositi 100 milijuna eura ciljane stope prinosa (run-rate) godišnje već 2028. godine, što je godinu dana ranije nego što su isprva planirali.

U maloprodajnom B2C segmentu, broj aktivnih kupaca narastao je na 62 milijuna, a ukupna vrijednost prodane robe (GMV) iznosila je 17,6 milijardi eura. Istovremeno je B2B segment zabilježio rast prihoda od 14,6 posto na 1,1 milijardu eura uz više nego dvostruko veći prilagođeni EBIT. Osim toga, Zalandova B2B softverska jedinica SCAYLE širi se na tržište SAD-a te je osigurala značajan posao upravljanja globalnim direct-to-consumer poslovanjem za brend Levi Strauss & Co.

Rast nakon optimizacije poslovanja

Zahvaljujući tim rezultatima, Zalando je najavio program otkupa vlastitih dionica u iznosu do 300 milijuna eura, što odgovara udjelu od približno pet posto dionica u optjecaju. Otkup dionica financirat će se iz snažne gotovinske pozicije tvrtke, a Zalando namjerava poništiti otkupljene dionice.

Tvrtka će također investirati između 240 i 300 milijuna eura u svoju tehnološku platformu i infrastrukturu kako bi osvojila veći udio na europskom modnom tržištu vrijednom 500 milijardi eura. Za 2026. godinu stoga predviđaju dodatno ubrzanje i nastavak profitabilnog rasta, primarno kroz širenje inovacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u svim dijelovima poslovanja.

Međutim, iako trenutni rezultati sugeriraju stabilnost i rast, Zalando je nedavno u sklopu preslagivanja svoje europske logističke mreže najavio zatvaranje skladišta u njemačkom gradu Erfurtu, njihovog najstarijeg centra otvorenog 2012. godine, pri čemu će otkaze dobiti 2700 ljudi. Osim planiranog zatvaranja skladišta do rujna 2026., Zalando je i prekinuo suradnju s tri vanjska logistička partnera na lokacijama izvan Njemačke.

Kako su tada izvijestili, taj je potez bio nužan za dugoročnu održivost poslovanja, a odluka o zatvaranju skladišta, otkazima i ukidanju suradnji nije bila donesena olako.

Širenje ponude u Hrvatskoj

Na domaćem je tržištu, pak, Zalando učvrstio poziciju uvođenjem programa vjernosti Zalando Plus te lansiranjem off-price aplikacije Lounge by Zalando. Prema riječima Daniela Rogińskog, direktora za srednju i istočnu Europu, cilj je daljnja personalizacija iskustva kupovine za hrvatske građane putem AI alata i širenja ponude u kategorijama mode, sporta i dječje odjeće.

- Naši financijski rezultati za 2025. godinu potvrđuju ispravnost našeg strateškog smjera. Bila je to prijelomna godina u kojoj je povezivanje s platformom About You osnažilo našu tržišnu poziciju te otvorilo nove prilike za kupce i partnere diljem Europe. Ključ tog uspjeha leži u našem dubokom razumijevanju kupaca i partnera na našim tržištima – zaključio je Rogiński.